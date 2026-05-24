La previa | El Villarreal C busca marcar pronto ante el Levante B para tener opciones
El segundo filial amarillo tiene que remontar el 1-3 de la ida, en Bunyol (18.00 horas)
El Villarreal C afronta esta tarde (18.00 horas) el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase autonómica de ascenso a Segunda Federación, frente a un Levante B que venció en el encuentro de ida en el Mini Estadi por 1-3. La vuelta será en la Ciudad Deportiva del Levante UD, en Bunyol, con arbitraje del colegiado valenciano Ignacio Sánchez-Ferragut Calvet.
El equipo vila-realense tiene claro que la única forma de soñar con remontar el marcador adverso pasa por marcar pronto un gol para tener a tiro de piedra la eliminatoria. Eso sí, habrá 90 minutos para intentar marcar dos goles, que forzaría la prórroga, y tres para acceder a la final. Si el tiempo extra acaba con la eliminatoria igualada pasaría el Levante B por mejor clasificación en la fase regular.
Rápida reacción
Un David Cifuentes que en la previa del partido destacó la forma rápida y positiva con la que se levantó su equipo tras el varapalo de la ida. «La semana ha sido bastante fácil de afrontar porque ellos (los futbolistas) también creen. No ha hecho falta levantar a los chavales porque todos nos hemos levantado a la vez», apuntó.
Cabe destacar que a lo largo de la historia estos dos filiales se han enfrentado en diez ocasiones en partido oficial de liga de Tercera en Bunyol. El saldo es de tres triunfos amarillos, dos empates y cinco victorias levantinistas. Esta temporada, en la fase regular, el Villarreal C se impuso al Levante B (0-1, con gol de Seydou Llopis).
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