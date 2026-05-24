El Villarreal homenajea a Marcelino y lo incorpora con una placa al 'Passeig Groc'

Es leyenda viva del Submarino y este domingo ha quedado inmortalizado en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal CF ha rendido tributo y homenajeado a Marcelino García Toral en el último partido de la temporada 2025/26. El club amarillo ha querido reconocer la impresionante trayectoria del técnico asturiano en el conjunto groguet dedicándole un azulejo para la historia en el Passeig Groc, el paseo de la fama del estadio de Vila-real.

Justo hora y media antes de iniciarse el encuentro ante el Atlético de Madrid, de la 38ª jornada en Primera División, y tras la llegada del equipo al campo, Marcelino ha descubierto este azulejo conmemorativo por su brillante trayectoria como entrenador del Submarino.

El Villarreal ha homenajeado a Marcelino, dedicándole un azulejo para la historia en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Roig y Roig Negueroles, maestros de ceremonias

Un momento muy especial en el que el técnico ha estado acompañado por el presidente del Villarreal, Fernando Roig, y por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles.

Junto a ellos, varios consejeros de club han querido estar presentes, como Luis Espejo, Juan Mechó y Manuel Montaña, así como el embajador del club, la tambieñn leyenda del Submarino Marcos Senna.

Desde la calle Blasco Ibañez, los aficionados groguets también han podido brindarle una merecida ovación a Marcelino, cuyo homenaje continuará una vez concluya el duelo ante los rojiblancos.

El Villarreal ha homenajeado a Marcelino, dedicándole un azulejo para la historia en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Una trayectoria de leyenda en el banquillo del Villarreal

Marcelino García Toral concluirá su ciclo en el Submarino Amarillo como el técnico con más partidos dirigidos de la historia del club, con 298 enfrentamientos, y con el récord de victorias, con 145 triunfos, a expensas de saber qué harán los groguets ante el Atlético.

El asturiano, que ha estado al frente del equipo durante siete temporadas, en dos etapas distintas (2013 al 2016 y 2023 al 2026), ha conseguido hitos tan destacados como el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español (2013) o cinco clasificaciones europeas entre UEFA Champions League y Europa League.

El Villarreal ha homenajeado a Marcelino, dedicándole un azulejo para la historia en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Por si fuera poco, a sus órdenes, el Submarino ha alcanzado dos semifinales, una de Europa League en 2016 y otra de Copa del Rey en 2015.

Galería: mejores momentos de la previa del partido ante el Atlético