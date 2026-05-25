El adiós de Marcelino al Villarreal: "Ha sido la parte más importante de mi vida"

La época de Marcelino en el Villarreal CF ya es historia. El técnico del Submarino que más veces lo ha dirigido se despide del Estadio de la Cerámica después de golear al Atlético de Madrid y finalizar la temporada como tercer clasificado. Un total de siete temporadas en las que Marcelino García Toral ha dejado una huella imborrable en el club 'groguet' con hitos históricos como el ascenso a Primera División o la clasificación a Champions por segunda temporada consecutiva.

El técnico ha agradecido al presidente, Fernando Roig, y la junta directiva por haberle realizado una distinción en el Passeig Groc con la inauguración de un azulejo en su honor en la previa del encuentro, ha querido agredecer a todos los trabajadores del club y se marcha orgulloso por el trabajo realizado.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

¿Qué ha sentido al finalizar el partido?

"Mucha satisfacción y agradecimiento a todos. A los jugadores por regalarnos este espectáculo que rubrica un tercer puesto. El Villarreal quedó en una ocasión segundo y otra tercero, para el cuerpo técnico es la primera vez que hemos quedado terceros en liga. Ha sido un guion perfecto".

Gran victoria

"Ha sido un partidazo. En este partido con todos muy cansados, el que juega en casa tiene mucha ventaja. Creo que se formó un ambiente muy propicio para nosotros. El Atlético ya lo tenía todo hecho y están más acostumbrados a ser terceros. Quizá nosotros le dimos mucha importancia. Por supuesto que no tenía un convencimiento de jugar un partido como el de hoy, pero sabemos que cuando estos futbolistas se juntan y tienen el día, es muy difícil superarnos. Enhorabuena a todos los futbolistas. La temporada tiene un mérito enorme.

¿Qué ha sentido antes del partido, durante y después?

Antes, un privilegio enorme. Quiero agradecer eternamente al presidente y a la junta directiva que me ha hecho ese reconocimiento. Para mí es un honor y un privilegio esa distinción. Me he emocionado un poco y he hecho fuerzas para no emocionarme más. Luego durante el partido he visto algo que no esperaba y que nos ha dado un resultado contundente. He visto disfrutar a la afición y a la gente. Si lo escribo en un papel no hubiera sido mejor.

Y por último, después del partido sientes una mezcla de muchas cosas. Muchas sensaciones juntas. Me extendería mucho si las explico todas. Alegría, nostalgia, alivio, felicidad, orgullo… Muchas sensaciones en mi cabeza. No es fácil estar siete temporadas en un club y todas ellas exitosas. Estoy muy feliz. Un poco nostálgico porque igual me falta algo, pero es normal.

Galería: El homenaje a Marcelino protagonista de la previa del Villarreal-Atlético de Madrid / Gabriel Utiel

La mejor forma de salir del Villarreal

Sin ninguna duda. Es bastante diferente de cómo salí la otra vez. La posibilidad de quedar terceros, se cumple. El propósito de salir como amigos, lo cumplimos. LNo hubiera hecho este guion para los dos años y medio que he estado aquí. Irme con una temporada histórica, segunda Champions consecutiva. Le doy mucho valor a lo que hemos conseguido. Nos colamos terceros clasificados y batimos el récord de goles. Luego quedan las relaciones humanas. Me siento muy agradecido por cómo se portó la gente conmigo, los que mandan más y los que mandan menos. Todos los que nos facilitan la labor cada día. He tenido una relación muy buena con la totalidad del Villarreal CF y somos bastantes.

¿Qué es el Villarreal para Marcelino?

Es una parte muy importante en mi vida. A nivel de entrenador la que más con diferencia. En alguna que hubo algún título, pero en esta por duración, convivencia, logros, la que más. Logramos ascender a Primera en una situación muy complicada, recuerdo los desplazamientos y el último partido frente al Almería. De ahí pasamos a Europa directamente y repetimos. Luego clasificamos cuartos.

Si estás siete temporadas, una vienes de Segunda y no puedes. De las otras cinco, has quedado quinto y juegas Champions, quedas cuarto y tienes la posibilidad de jugar Champions y otra tercero. Es difícil lo que hemos conseguido aquí. Este club trabaja muy bien y por eso tiene grandes logros.

Jornada de festejos y despedidas en La Cerámica / Gabriel Utiel

Se ha parecido a Salvador Milagros

Me gustaría ser un Marcelino García Toral que consideréis que es honesto, trabajador y que respeta a todo el mundo. Si logras rendimiento deportivo alto, estás más contento. Siempre digo que los entrenadores no dependemos exclusivamente de nuestro trabajo, porque los protagonistas son los futbolistas. Afortunadamente he tenido siete plantillas que me han fascinado y una afición que me ha apoyado en todo momento. Me gustaría que me recordaran es un tío normal, honesto y respetuoso.

¿Podría haber una tercera etapa?

Es díficil. Cuando llegué aquí tenía 47 años y ahora tengo 60 para 61. Me parece que va a ser difícil, pero en esta vida no puedes decir que algo no puede suceder. Tampoco pensaba que iba a tener una segunda etapa y la he tenido. Seguro que el Villarreal irá muy bien.