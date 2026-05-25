El Villarreal B y la baja tan importante para recibir al Zamora a la que David Albelda busca reemplazar

Pues el domingo arranca el camino hacia la Segunda División y el Villarreal B tendrá una baja significativa para recibir al Zamora CF en el Mini Estadi (20.30 horas). Es la del delantero y máximo goleador del equipo, Albert García, que el domingo realizó una dura entrada al portero del Atlético Sanluqueño en el minuto 78 que le costó la roja directa. No habrá lugar a presentar alegaciones porque las imágenes de televisión son muy claras. Y se confía en que el castigo sea solo por un partido, para que el ariete catalán pueda jugar el partido de vuelta en Ruta de la Plata el siguiente fin de semana.

El delantero Albert García fue expulsado en Sanlúcar y no podrá jugar frente al Zamora CF. / Juan Francisco Roca

Albert García, aparte de ser el goleador del filial amarillo, es un futbolista rápido y dinámico que recorre muchas partes del campo, subiendo y bajando. Firmó ocho goles, dio dos asistencias en los 35 partidos jugados, acumulando 2.044 minutos. Estaba en un muy buen momento de forma y se había ganado a pulso la titularidad en la punta del ataque.

Ayman Arguigue apunta a ser el que lidere el ataque del filial frente a los zamoranos. / Juan Francisco Roca

De cara al partido contra el Zamora CF, de la ida de la primera eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso a Segunda División el técnico David Albelda deberá decidir qué jugador sustituye a Albert García en la punta del ataque: Ayman Arguigues y Ettienne Eto’o son las alternativas y el primero de ellos apuntará a ser el delantero centro el domingo en el Mini Estadi. Es de un perfil parecido a Albert.