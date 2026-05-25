Euforia en La Cerámica: Las celebraciones del Villarreal por su 3ª posición en LaLiga y la clasificación para la Champions

El Villarreal CF ha finalizado la temporada 2025/26 rubricando una Liga sobresaliente, finalizando en 3ª posición de Primera División por segunda vez en su historia, en la que también es su segunda mejor clasificación empatada con la 3ª plaza del ejercicio 2004/05, siendo la mejor la histórica 2ª plaza de la campaña 2007/08.

El Submarino ha goleado 5-1 al Atlético de Madrid para el deleite de los 18.682 espectadores presentes. Partidazo, gran fútbol y goles de Ayoze Pérez (por partida doble), Mikautadze, Pape Gueye y Parejo de penalti para clasificarse por segunda vez consecutiva por primera vez en la historia para la UEFA Champions League.

Mediterráneo te cuenta las celebraciones y homenajes sucedidos en el Estadio de la Cerámica tras sellar un espectacular final de temporada liguero: Aquí puedes leer la crónica del Villarreal-Atlético de Madrid.

La fiesta del Villarreal CF por conseguir la 3ª plaza de LaLiga y la clasificación para la Champions League. / Gabriel Utiel

Fiesta por todo lo alto

El Villarreal CF realizó este domingo una gran fiesta para celebrar la clasificación para la Liga de Campeones 2026/27. El club repartió 20.000 banderas amarillas, generando un ambiente mágico para llevar en volandas al equipo ante el Atlético de Madrid en la última jornada. Fue una celebración por la consecución del objetivo europeo, en el que hubo despedidas, homenajes y, como colofón, un impresionante castillo de fuegos artificiales.

El Villarreal ha celebrado la 3ª posición, la clasificación para la Champions y ha homenajeado a Marcelino, Parejo y Pedraza en la última jornada de LaLiga, con Fernando Roig felicitando a los protagonistas. / Gabriel Utiel

Las palabras del presidente

Un fin de fiesta en el que el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, bajó al césped de La Cerámica para celebrar con técnicos y futbolistas el éxito de la tercera plaza y de la Champions. «Es muy difícil conseguir lo que ha logrado este Villarreal y eso hay que valorarlo. Es muy difícil en una liga como la española jugar la Champions, y nosotros vamos a hacerlo por dos temporadas consecutivas, y tampoco en sencillo ser tercero y lo hemos logrado. Hay que felicitar a futbolistas y a Marcelino», dijo.

El Villarreal ha homenajeado a Marcelino con una placa en el 'Passeig Groc' del Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Azulejo en el ‘Passeig Groc’

Como emblema del Submarino que es, hora y media antes del encuentro Marcelino recibió un homenaje de parte del club, que el que dedicó un azulejo en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Estadio de la Cerámica. Marcelino García Toral concluyó su ciclo en el Submarino como el técnico con más partidos dirigidos de la historia del club, con 298 enfrentamientos, y con el récord de victorias, con 146 triunfos, 72 empates y 80 derrotas entre Liga, Copa el Rey y competiciones europeas.

El Villarreal ha celebrado la 3ª posición, la clasificación para la Champions y ha homenajeado a Marcelino en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

Marcelino, adiós a la leyenda

El técnico asturiano, a través de un vídeo, tuvo palabras emotivas una vez finalizado el partido, en un vídeo ofrecido en su turno de intervención dentro de la celebración por la clasificación para la Champions: «Siempre llevaré al Villarreal en mi corazón».

El Villarreal ha celebrado la 3ª posición, la clasificación para la Champions y ha homenajeado a Dani Parejo en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

Dani Parejo, ‘hasta luego’

Otra leyenda del conjunto amarillo es Dani Parejo, que anoche se despidió del club tras seis exitosas temporadas como groguet, logrando el título de la Europa League y alcanzando las semifinales de Champions. El madrileño deja el club tras haber disputado 270 encuentros oficiales, con 16 goles y 36 asistencias. Está en el top-10 con más partidos de la historia del Submarino y es el 5º jugador con más partidos de la historia en Primera División con 558. El de Coslada dijo haber «vivido seis años maravillosos y el Villarreal siempre será mi familia».

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El Villarreal ha celebrado la 3ª posición, la clasificación para la Champions y ha homenajeado a Alfonso Pedraza en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

Pedraza, con el ‘cor groguet’

Y un canterano de pro como Alfonso Pedraza también tuvo su partido de despedida. El cordobés llegó con 15 años a la Cantera Grogueta y, tras pasar por el cadete, juvenil, Roda juvenil y cesiones a Lugo, Leeds, Alavés y Betis se consolidó como referente de la defensa del Villarreal. El lateral se marcha , tras haber disputado 235 encuentros: «Nunca olvidaré lo que este club ha hecho por mi».

Galería con las mejores imágenes de la celebración en La Cerámica