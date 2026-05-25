La gran gesta que logró el Villarreal al golear al Atlético... es la segunda vez en su historia

El Villarreal CF logró una clasificación histórica anoche con su goleada ante el Atlético de Madrid. Con el 5-1 que le endosó al conjunto rojiblanco, el Submarino logró por segunda vez en su historia la tercera posición final en Primera División.

Amarillos y colchoneros llegaban empatados a 69 puntos a la última jornada del presente campeonato liguero y, con el 2-0 del duelo de la primera vuelta en el metropolitano, al Villarreal solo le valía ganar para terminar en la tercera plaza en la clasificación final.

Dos Champions seguidas

El combinado de Marcelino García Toral no falló y se impuso en un gran partido a los rojiblancos, poniendo el broche de oro a una campaña en la que se ha logrado por segunda vez consecutiva por primera vez en la historia la clasificación para la Champions.

Galería: El homenaje a Marcelino protagonista de la previa del Villarreal-Atlético de Madrid / Gabriel Utiel

Clasificaciones históricas

Hasta la fecha, el Submarino solo había sido una vez en su historia tercero en el campeonato nacional de liga, en la campaña 2004/05, con Manuel Pellegrini en el banquillo, obteniendo su primera clasificación para la Liga de Campeones. Ahora, Marcelino iguala esta gesta, que es conjuntamente la segunda mejor clasificación histórica del club.

La primera fue el histórico segundo puesto del ejercicio 2007/08, también con Pellegrini en el banquillo, quedando solo por detrás del Real Madrid. Por último, la temporada 2010/11 se produjo la única vez en la que los amarillos terminaron una liga en cuarta posisicón.