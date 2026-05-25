Oficial | Moleiro se queda a las puertas del Mundial, sin jugadores de Castellón y sí convocados cuatro exjugadores del Villarreal

"Moleiro selección, Moleiro selección", cantaba este domingo La Cerámica tras vencer al Atlético de Madrid y confirmar el tercer puesto. El mediapunta tinerfeño agradeció el cántico al unísono llevándose la mano el corazón varias ocasiones y agradeciendo el apoyo de la afición. El futbolista del Submarino tenía el gran sueño de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pero finalmente no ha sido convocado por el seleccionador Luis de la Fuente, a pesar de estar en la prelista. Moleiro ha firmado una grandísima temporada con el Submarino siendo una pieza clave en uno de los mejores equipos de LaLiga, marcando 10 goles y confirmándose como uno de los jóvenes jugadores españoles de mayor talento.

De este modo, ningún jugador del Villarreal representará a España en el Mundial, aunque sí tendrá muchos otros repartidos en distintas selecciones como Renato Veiga (Portugal), Logan Costa (Cabo Verde), Nicolas Pepe (Costa de Marfil), y otros como Pape Gueye, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Santiago Mouriño, Alex Freeman o Ilias Akhomach.

Sin Fornals ni Pau Torres

Tampoco habrá representación de la provincia de Castellón en la selección española. El castellonense Pablo Fornals había estado presente en las últimas listas de Luis de la Fuente, pero finalmente se queda fuera del Mundial. El futbolista del Betis ha firmado una gran temporada, con peso en el conjunto verdiblanco y opciones reales de entrar en la convocatoria definitiva, aunque la enorme competencia en el centro del campo y en la zona de mediapuntas ha terminado cerrándole la puerta.

También se queda fuera Pau Torres, que sí estuvo en el Mundial de Qatar 2022. El central de Vila-real tenía complicado repetir presencia por la competencia existente en el eje de la zaga. Pese a su buen rendimiento en el Aston Villa, con el que recientemente se proclamó campeón de la Europa League, Luis de la Fuente ha apostado por otros perfiles defensivos para completar la lista.

Sí, cuatro exjugadores del primer equipo del Submarino

Por otro lado, sí habrá presencia con pasado reciente del Villarreal en la selección española. Tres exjugadores del primer equipo del Submarino estarán en el Mundial y forman parte de los planes de Luis de la Fuente. Dos de ellos, Yeremy Pino y Álex Baena, defendían la camiseta amarilla la pasada temporada y son futbolistas muy vinculados a los últimos grandes años del club.

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También estará Rodri Hernández, formado en la cantera grogueta y pieza fundamental de España. El centrocampista, Balón de Oro en 2024, es uno de los líderes de la selección y uno de los grandes referentes del fútbol mundial. También pasó por la cantera Borja Iglesias, aunque nunca llegó a jugar con el primer equipo.