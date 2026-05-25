Villarreal-Atlético: unas notas a la altura de la despedida de Champions: ¡vota al mejor!

El Villarreal CF cerró la temporada 2025/2026 por todo lo alto, con una goleada de prestigio ante el Atlético de Madrid (5-1) que convirtió el Estadio de la Cerámica en una fiesta de Champions.

El equipo amarillo certificó la tercera plaza de Primera División y logró el billete para la próxima Liga de Campeones con una actuación redonda, cargada de fútbol, goles, emoción y despedidas.

La noche tuvo un valor deportivo y sentimental. El Submarino no solo demostró que es el mejor de los terrenales de LaLiga EA Sports, sino que también rindió homenaje a tres figuras clave de su historia reciente: Marcelino García Toral, el entrenador con más victorias en el club; Dani Parejo y Alfonso Pedraza, dos futbolistas vinculados al gran título de la Europa League 2020/2021. Los tres recibieron el cariño de una afición entregada.

Resumen

El Villarreal salió con ambición desde el inicio, consciente de que acabar tercero suponía además un ingreso extra de entre cuatro y seis millones de euros respecto a finalizar cuarto. Marcelino apostó por un once de gala, con Parejo y Pedraza como titulares en su despedida; y el equipo respondió con una primera parte arrolladora. Nico Pepe fue un puñal por la derecha, Moleiro aportó dinamismo y la dupla Mikautadze-Ayoze castigó cada debilidad rojiblanca.

El marcador se abrió en el minuto 29, cuando Parejo transformó un penalti cometido sobre Pepe. Cinco minutos después, Ayoze firmó el 2-0 tras una gran acción de Pedraza; y poco más tarde Mikautadze hizo el tercero a pase del propio Ayoze.

El Atlético apenas reaccionó con un tanto de Pubill tras un error de Tenas, pero Pape Gueye apagó cualquier intento de remontada con un golazo de zurda antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Ayoze completó su doblete con otra gran definición tras asistencia de Pepe para establecer el 5-1 definitivo.

El tramo final fue una celebración colectiva. La Cerámica cantó el regreso de la Champions y despidió entre vítores a un Villarreal que acabó la Liga como tercero, con una goleada memorable y saliendo por la puerta grande.

Villarreal CF

Las notas

Aquí, las puntuaciones de el Periódico Mediterráneo.

El mejor

Ayoze | 9 |. Espectacular partido el suyo, con dos goles y una asistencia que le convirtieron en letal.

El resto de los titulares

Arnau Tenas | 6 |. Hizo dos buenas paradas pero volvió a fallar en una salida que le costó un gol.

Mouriño | 8 |. Imponente en la banda derecha, fuerte en los duelos y con gran anticipación.

Pau Navarro | 8 |. Una de las sorpresas más agradables de la campaña, serio, fuerte y fiable.

Rafa Marín | 8 |. El andaluz rindió a buen nivel tanto en el juego aéreo como en salida de balón.

Pedraza | 9 |. Brillante actuación del lateral cordobés: defendió a gran nivel y se inventó el 2-0.

Dani Parejo | 8 |. Manejó el juego del Villarreal, lideró la medular y anotó el gol del 1-0 de penalti.

Pape Gueye | 8 |. Firme y fiable, con mucho dinamismo, recuperando y lleganzo. Golazo en el 4-1.

Nico Pepe | 9 |. Sobresaliente actuación en la que le hicieron el penalti del 1-0 y asisitió en el 4-1 y 5-1.

Moleiro | 7 |. Lo intentó de todas las maneras, aunque le faltó acierto en los metros finales.

Mikautadze | 9 |. Otro gran partido del pichichi del Submarino esta campaña y que marcó el gol del 3-0.

El resto: los suplentes

Sergi Cardona | 7 |. Firme.

Alassene Diatta | 7 |. Fiable.

Logan Costa | 6 |. Serio.

Pau Cabanes | 6 |. Reapareció.

Carlos Maciá | - |. Testimonial.