La segunda parte del curso, un aval para el ‘play-off’ del Villarreal B
El equipo de David Albelda llega a las eliminatorias en el mejor momento
En las últimas 19 jornadas ha sumado más puntos que cualquier otro rival
El domingo, la ida contra el Zamora en el Mini Estadi
La segunda vuelta que ha cerrado el Villarreal CF B ha sido sencillamente magnífica. Una gran regularidad competitiva ha permitido al equipo de David Albelda llegar a este play-off’de ascenso a Segunda División en el mejor momento de la temporada. La escuadra grogueta ha sido el equipo de Primera RFEF que más puntos ha sumado en las 19 últimas jornadas de Liga, por delante incluso del campeón y ya ascendido CD Eldense.
En el caso del conjunto vila-realense, en toda la segunda vuelta solo perdió un partido y fue en el Mini Estadi frente al CD Teruel (1-2). El resto fueron ocho empates y hasta 10 triunfos. En total han sido 38 puntos en su casillero, por los 37 que acumuló el mentado CD Eldense. Ahora, en la primera eliminatoria por el ascenso, le espera un Zamora CF que en la segunda vuelta sumó 31 puntos.
Un ‘ex’ enfrente
Precisamente, en el equipo zamorano que entrena Óscar Cano milita un ex de la cantera del Villarreal. Se trata del portero Adrián Perea, que llegó procedente del Atlético Malagueño. Además, en sus filas cuenta con un veterano delantero (36 años) como es Kike Márquez, el máximo goleador del equipo castellano, con 9 goles. Jugó antes en el Córdoba, Extremadura (en Segunda), Marbella, Racing de Ferrol y Cádiz, entre otros.
El acceso para el domingo
Cabe recordar que el partido de ida de las semifinales del play-off de ascenso, entre Villarreal B y Zamora, se disputa este domingo 31 de mayo, a las 20.30 horas. El club groguet informó que los abonados del Villarreal pueden acceder gratuitamente presentado su abono de la temporada 2025/26. Asimismo, también podrán acceder al Mini Estadi las personas que posean el Carnet Simpatizante de la presente campaña.
El Villarreal advierte que no habrá venta de entradas en taquillas, que estarán abiertas únicamente para incidencias. Asimismo, la apertura del Mini Estadi se realizará una hora y media antes del inicio del encuentro y el acceso para la afición será única y exclusivamente por el acceso que hay junto al CEM Pau Francisco Torres.
El partido de vuelta se disputará en Zamora el domingo 7 de junio a las 18.30 horas.
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