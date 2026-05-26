¿Qué ha sido de cada jugador del Villarreal que alzó la Europa League hace cinco años? Solo quedan dos… y seis retirados

¿Qué hacías el 26 de mayo de 2021 hace cinco años? Si eres aficionado del Villarreal, seguro que la recuerdas. En la primera final, el duelo ante el Manchester United dejó un desenlace trepidante que ni el guionista más enrevesado hubiera escrito. Los amarillos, con Unai Emery como técnico, ganaro el título en la tanda después de 22 lanzamientos, con los 11 jugadores marcando, incluido Rulli, que marcó y lo paró a De Gea. Cinco años después, solo dos jugadores siguen en la plantilla y seis están retirados.

Porteros

Gerónimo Rulli: Uno de los jugadores más importantes de ese título, marcando el penalti y parando el de David De Gea. El héroe de la final. Portero titular del Submarino que el año siguiente alcanzó las semifinales de la Champions. Actualmente está en el Olympique de Marsella y jugará el Mundial con Argentina.

Sergio Asenjo: Una leyenda del club y un futbolista muy querido por la afición. Actualmente es comentarista de Movistar y dejó el fútbol en 2024 tras marcharse al Valladolid en 2022. Llegó tras el ascenso a Primera con Marcelino y es el 11ª futbolista con más partidos en la historia del club con 258.

Defensas

Raúl Albiol: Fue uno de los líderes del Villarreal campeón y una pieza clave en la defensa. Continuó en el club hasta 2025, tras seis temporadas como amarillo. Albiol vivió una segunda juventud, frenando a los mejores delanteros de Europa y se marchó como una leyenda. Actualmente juega en el Pisa italiano.

Pau Torres: Canterano y uno de los símbolos del Villarreal que alzó la Europa League, siendo pieza clave y representando al poble. Tras consolidarse como uno de los centrales más importantes del equipo, dejó el Villarreal en 2023 para fichar por el Aston Villa, donde continúa jugando actualmente. Recientemente campeón de la Europa League, con Unai Emery.

Juan Foyth: Fue una de las grandes apuestas de Unai Emery en aquella temporada, haciendo un partidazo en Gdansk con la nariz prácticamente rota y derrochando sangre. Frenó a Rashford y a los mejores extremos de Europa. Es uno de los dos supervivientes y actualmente está lesionado de gravedad. Las lesiones le han frenado estos años pero cuando está es un jugador vital.

Mario Gaspar: Otra leyenda del Villarreal. No fue titular en la final de Gdansk, pero sí participó en la tanda de penaltis y marcó el suyo en una noche inolvidable para el club. Después de 15 temporadas como amarillo, dejó el club en 2022. Actualmente está retirado tras dejar colgar las botas en 2025.

Alfonso Pedraza: Acaba de dejar el Submarino tras 15 temporadas en el club. Llegó con 15 años y cumplió el sueño de cualquier joven que llega a Miralcamp. Titular en la final de Gdansk e internacional con España. Fue despedido con honores de La Cerámica. Jugará en la Lazio.

Funes Mori: Estuvo en el Villarreal tres temporadas, la 20/21 fue la última. Futbolista que siempre lo dio todo pero no terminó de ser un futbolista capital en su etapa de groguet.

Pervis Estupiñán: Actualmente en el Milan, fue una apuesta de Unai Emery para reforzar el lateral izquierdo. Fue más importante en la temporada de la Champions. Se marchó al Brighton por 18 millones y cinco variables.

Alberto Moreno: Marcó uno de los penaltis y aportó frescura y competitividad en la prórroga de la final. Estuvo cinco temporadas en el Submarino y en la 24/25 se marchó al Como. Ha conseguido meterse en la Champions con el conjunto italiano y podría medirse al Villarreal la próxima temporada.

Rubén Peña: Capitán del Leganés en estos momentos, estuvo tres temporadas en el club. Jugó de lateral y de extremo, aportando esa energía y velocidad. Se marchó a Osasuna en 2022.

Jaume Costa: Jaume Costa aceptó quedarse en un rol secundario y jugó partidos esa temporada de mediocentro. Se marchó en 2023 al Mallorca, donde estuvo tres cursos. La 24/25 fue su última temporada en el Albacete. Retirado actualmente es asistente de David Cifuentes en el Villarreal C.

Galería: Cinco años del día más grande del Villarreal / EFE

Mediocentros

Vicente Iborra: Dio la arenga en la previa de la final. Tuvo una grave lesión de rodilla y se perdió toda la temporada. Jugador vital en el vestuario. Volvió al Levante y actualmente está retirado.

Daniel Parejo: Fue una de las piezas más importantes del Villarreal campeón. Marcó su penalti en la tanda y asistió a Gerard Moreno en el 1-0. Se ha despedido del Villarrela este 2026 tras seis temporadas en el club, y todavía no se sabe su próximo equipo. Un adiós con honores y un jugador diferencial en la sala de máquinas.

Étienne Capoue: Fue elegido el MVP de la final de Gdansk. Firmó un partidazo de aquella noche histórica, dónde marcó su penalti en la tando y dejó una gran actuación. Tras finalizar su etapa en el Villarreal en 2024, dejó el fútbol profesional e incluso probó con el baloncesto, su segunda pasión. Dominante físicamente. Clave el año de las semifinales de Champions.

Manu Trigueros: Fue titular en la final de Gdansk. Tras más de una década en el primer equipo amarillo, dejó el Villarreal en 2024 como el jugador con más partidos del club en Primera División. Desde el 2024 juega en el Granada CF. Jugador de mucha capacidad asociativa que formó una dupla memorable con Bruno Soriano.

Francis Coquelin: El mediocentro francés llegó gratis con Parejo, también del Valencia. Aportó mentalidad ganadora y competitividad. En la fina, anotó su penalti. También marcó el gol que igualó la semifinal ante el Liverpool. Estuvo desde la 20/21 hasta la 23/24 (cuatro campañas). Actualmente juega en el Nantes de Francia.

Moi Gómez: Canterano de mucho talento. Se tuvo que marchar y volvió en una exitosa segunda etapa. Marcó de penalti. Estuvo tres cursos (2019-2022) y se marchó a Osasuna. Actualmente sigue en el equipo rojillo.

Álex Baena: Daba sus primeros pasos en el primer equipo. Jugó en la fase de grupos pero todavía no tenía mucho protagonismo. La temporada siguiente se marchó al Girona, donde ascendió a Primera. Volvió y triunfó de amarillo antes de irse el pasado curso al Atlético de Madrid. Jugará el Mundial.

Take Kubo: Empezó la temporada pero se marchó cedido en el mercado de invierno al Getafe. Actualmente juega en la Real Sociedad.

Galería: Cinco años del día más grande del Villarreal / EFE

Atacantes

Dani Raba: Entró en la final para tirar el penalti y lo marcó. También lo marcó en la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea. Se marchó al Granada, ascendió con el Leganés y el año pasado firmó con el Valencia, donde juega en estos momentos.

Yeremy Pino: Irrumpió con apenas 18 años y fue titular en la final, jugando en la banda derecha. Jugador muy importante para Emery. El pasado verano se marchó al Crystal Palace. Jugará el Mundial.

Samu Chukwueze: Extremo desequilibrante y de momentos clave. El año de la Champions marcó el gol que clasificó al Submarino a las semifinales en Múnich ante el todopoderoso Bayern. Se marchó al Milan en 2023 y actualmente juega cedido en el Fulham de la Premier.

Gerard Moreno: El año que hizo Gerard Moreno fue memorable. 30 goles en todas las competiciones. Nominado al balón de oro. Marcó el gol de la final y también el penalti. El mejor jugador del Villarreal campeón. Actualmente sigue en el club y es el máximo goleador de la historia.

Paco Alcácer: No fue titular en la final. Marcó en la tanda. Estuvo una temporada más y se marchó al Sharjah de Emiratos Árabes en 2022. El 11 de marzo de 2026 se dio a conocer que había decidido poner fin a su carrera con 32 años.

Fer Niño: El canterano milita actualmente en el Burgos, que está peleando por meterse en el play-off de ascenso a Primera. También estuvo en el Mallorca, en Primera División.

Carlos Bacca: El colombiano fue titular en Gdansk aunque ya no estaba en su prime. Se marchó al final de la temporada al Granada y en 2022 regresó a su país. Actualmente juega en el Junior de Barranquilla, donde lleva cuatro años.

Yeremy Pino: Fue titular en la final de Gdanks con tan solo 18 años y se convirtió en el español más joven en disputar de inicio una final europea. Tras convertirse en internacional absoluto, dejó el Villarreal en 2025 para fichar por el Crystal Palace F.C, donde continúa jugando actualmente.