El Villarreal CF cumple este martes, 26 de mayo, cinco años desde la noche que cambió para siempre su historia. El club amarillo conquistó en 2021 su primer título oficial, la UEFA Europa League, tras derrotar al Manchester United en una final inolvidable disputada en Gdansk, en Polonia.

Un partido que terminó 1-1 y que se decidió en una tanda de penaltis histórica, resuelta por Gerónimo Rulli con su lanzamiento convertido y su parada final a David de Gea.

El Villarreal celebra cinco años de la noche que cambió su historia: el título de la Europa League. / Villarreal CF

Una final eterna ante un gigante europeo

Aquella final tuvo todos los ingredientes de una noche legendaria. El Villarreal de Unai Emery se adelantó con un gol de Gerard Moreno, que apareció en el área para castigar al Manchester United y poner por delante al Submarino. En la segunda mitad, Edinson Cavani igualó para el conjunto inglés y llevó el encuentro a una prórroga sin goles.

Después llegó una tanda imposible de olvidar. Todos los jugadores de campo marcaron. También lo hizo Rulli. Y, cuando le tocó a De Gea, el portero argentino detuvo el penalti que dio al Villarreal la Europa League 2020/21. El Submarino tocaba el cielo y conquistaba el primer gran trofeo de su historia.

El Villarreal celebra cinco años de la noche que cambió su historia: el título de la Europa League. / Villarreal CF

El título que cambió la dimensión del Villarreal

La conquista de Gdansk fue mucho más que una copa. Fue la recompensa a años de crecimiento, a una idea de club sostenida en la estabilidad, la planificación y la ambición deportiva. El Villarreal llevaba tiempo compitiendo de tú a tú en Europa, acumulando noches memorables y también decepciones dolorosas. Pero hasta aquel 26 de mayo de 2021 le faltaba el último paso: ganar.

La Europa League elevó al Villarreal a una nueva dimensión. El club dejó de ser solo un ejemplo de gestión y crecimiento para convertirse en un campeón europeo. Además, aquel título le dio acceso directo a la Champions League 2021/22, competición en la que, apenas un año después, el Submarino volvió a rozar la gloria con una semifinal ante el Liverpool.

El Villarreal celebra cinco años de la noche que cambió su historia: el título de la Europa League. / Villarreal CF

Una plantilla casi irreconocible cinco años después

Cinco años más tarde, el aniversario también sirve para comprobar la profunda transformación que ha vivido el vestuario amarillo. De aquella plantilla que levantó el trofeo en Gdansk apenas quedan protagonistas. Juan Foyth y Gerard Moreno son los dos únicos jugadores de aquel equipo que continuarán en el Villarreal una vez concluya la temporada.

También forman parte de esa generación histórica Dani Parejo y Alfonso Pedraza, pero ambos dejarán el club al término del curso. Sus salidas cierran un capítulo emocional muy importante para el Villarreal, porque los dos fueron piezas destacadas de la etapa más brillante de la entidad, con la Europa League como gran símbolo.

El Villarreal celebra cinco años de la noche que cambió su historia: el título de la Europa League / Villarreal CF

El fin de una generación dorada

La lista de futbolistas que ya no están refleja la magnitud del cambio: Rulli, Pau Torres, Raúl Albiol, Capoue, Trigueros, Coquelin, Moi Gómez, Bacca o Paco Alcácer, entre otros, formaron parte de aquel grupo que hizo historia. La plantilla actual poco tiene que ver con la que ganó en Polonia, una muestra clara de la remodelación total que ha sufrido el proyecto deportivo en este lustro.

Sin embargo, el recuerdo permanece intacto. Gdansk sigue siendo el gran punto de unión entre todas las etapas recientes del Villarreal. Fue el día en el que el Submarino confirmó que podía competir, resistir y ganar ante cualquiera. El día en el que el club convirtió en realidad una ambición largamente perseguida.

El Villarreal celebra cinco años de la noche que cambió su historia: el título de la Europa League. / Villarreal CF

Cinco años después, aquella Europa League del Villarreal sigue siendo la noche más importante de la historia grogueta. Un título que no solo llenó las vitrinas, sino que cambió para siempre la forma de mirar al club desde fuera y desde dentro. El Villarreal ya no era únicamente un equipo admirable. Desde Gdansk, también era un campeón europeo.