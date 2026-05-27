El Villarreal presume de tener al mejor jugador africano de LaLiga: Pape Gueye

El Villarreal CF está de enhorabuena y presume de mediocentro de primer nivel mundial. El centrocampista senegalés Pape Gueye ha sido galardonado con el premio Sporty LALIGA MVP 25/26, reconocimiento que distingue al mejor jugador africano de la Primera División española. Este prestigioso título pone en valor la gran temporada del jugador, tanto a nivel de club como de selección.

Pape Gueye ha sido uno de los futbolistas más importantes del Villarreal CF en la temporada 2025/26. El centrocampista senegalés cerró LaLiga con 30 partidos, 2.143 minutos, 5 goles y 2 asistencias, además de 26 titularidades, consolidándose como una pieza de peso en el equilibrio del Submarino. En la Champions League también tuvo protagonismo, con 7 encuentros disputados y 527 minutos, aunque sin goles ni asistencias en la competición europea.

Pape Gueye brilló en la Copa de África con Senegal. / Agencias

A esos registros se suman sus dos apariciones en la Copa del Rey, donde acumuló 165 minutos. En total, Gueye firmó un balance de 39 partidos oficiales, 2.835 minutos, 5 goles y 2 asistencias con el Villarreal. Sus números reflejan una temporada de plena consolidación: presencia, recorrido, llegada desde segunda línea y una influencia creciente en el juego amarillo.

Líder de su selección

No solo ha brillado en el campeonato español, sino también con su selección. En 2026, Pape Gueye tuvo un papel destacado en la Copa Africana de Naciones, celebrada en Marruecos. Durante la final del torneo, Gueye marcó el único gol del partido, siendo elegido Mejor Jugador del encuentro, un logro que consolidó aún más su prestigio a nivel internacional.

Pape Gueye, jugador del Villarreal, feliz en Miralcamp. / VILLARREAL CF

Un futbolista feliz

El propio jugador, en declaraciones facilitadas por el Villarreal, expresó su satisfacción: "es un orgullo porque es la primera vez que ganó un título a nivel individual en mi carrera y estoy muy contento de representar a mi país, Senegal, aquí en LaLiga. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y al entrenador"

Con este reconocimiento, Pape Gueye se consolida como el mejor futbolista africano en el fútbol español, reafirmando su importancia tanto para el Villarreal CF como para la selección senegalesa. Su rendimiento y consistencia le han convertido en una referencia dentro del equipo, demostrando que su presencia en el centro del campo es clave para los éxitos del club y de su país.

Pape Gueye, jugador del Villarreal CF, mejor futbolista africano de LaLiga 2025/26. / Villarreal CF

Ahora, al Mundial 2026

La gran temporada de Pape Gueye con el Submarino, con 30 partidos, 2.143 minutos, 5 goles y 2 asistencias en LaLiga, tendrá continuidad ahora en el Mundial 2026, donde está llamado a asumir galones con Senegal. El centrocampista llega reforzado por su rendimiento en España y por su papel decisivo en la Copa de África, en la que Senegal conquistó su segundo título continental tras ganar 1-0 a Marruecos con un gol suyo en la prórroga. Gueye fue elegido mejor jugador de la final, una confirmación internacional para un futbolista que ha dado un salto competitivo evidente.

En el Mundial, Senegal ha quedado encuadrada en el grupo I y se medirá a tres rivales de mucho nivel y perfiles muy distintos: Francia, Noruega e Irak. El debut será el martes 16 de junio ante Francia, a las 21.00 horas en España; el segundo partido llegará ante Noruega el lunes 22 de junio en Estados Unidos, aunque en horario español será ya el martes 23 de junio a las 02.00 horas; y cerrará la fase de grupos el viernes 26 de junio frente a Irak, de nuevo a las 21.00 horas.