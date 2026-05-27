Villarreal CF | Iñigo Pérez, tras perder la Conference con el Rayo: "Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo"

Iñigo Pérez, futuro entrenador del Submarino, compareció visiblemente afectado tras la derrota en la final de la Conference League frente al Crystal Palace. El técnico no escondió el dolor de un vestuario que se quedó a las puertas de la gloria y que vivió el golpe con una enorme carga emocional. “Son momentos delicados para todos, hay dolor y hay que pasarlo como se puede”, reconoció tras el encuentro.

Más allá del resultado, lo que más le dolió fue la imagen de su gente rota tras el pitido final. “Lo que te rompe por dentro es ver a la gente llorar, eso realmente es lo que te destroza por dentro”, confesó un Iñigo Pérez que admitió que el factor emocional pudo condicionar el desarrollo del partido. “El componente emocional te bloquea un poco en cuanto a la soltura y la verticalidad. No me gustaría achacar eso, ellos han estado mejores. En la autocrítica, no hemos estado en la situación de ganar”, explicó.

El entrenador analizó una final marcada por el respeto inicial y por un gol de Mateta que cambió el estado anímico del equipo. “Creo que la primera parte ha sido de tanteo, ninguno quería equivocarse. El gol es una jugada aislada y el mazazo te deja tocado”, señaló. Aun así, destacó que el equipo tuvo una pequeña reacción tras el golpe: “Hemos tenido cinco minutos peligrosos y luego nos hemos quitado esa sensación de no ser nosotros. Jugar finales no es sencillo y tenemos que aprender”.

Iñigo Pérez. / RONALD WITTEK

Valora a su plantilla

Pese a la derrota, Iñigo Pérez quiso poner en valor al grupo humano que ha dirigido durante la temporada. Lo hizo con palabras cargadas de orgullo y emoción. “Este grupo es difícil de encontrar. He tenido muy buenos grupos y vestuarios, pero este es especial porque son amigos realmente. Se respetan y se aman. Se ayudan entre ellos. Se alientan, se protegen. Se perdonan cuando se equivocan”, afirmó. En ese sentido, el técnico dejó una de las frases más sentidas de la noche: “Cuando te ganan dices: mejor perder con estos chicos que con alguien con quien no lo desees”.

Sobre su futuro

Preguntado por si este había sido su último partido, Iñigo Pérez evitó hablar de su futuro en una noche marcada por la tristeza colectiva. “Creo que no es adecuado hablar de esto. Es un tema emocional colectivo. Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo”, concluyó.