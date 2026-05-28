Entrevista Villarreal CF | Carlos Maciá, su irrupción en la élite, el debut en Primera, Albelda y el 'play-off' con el filial: "Vamos a ascender"

Su mirada tímida le delata como chico introvertido, pero solo de primeras. A medida que pasan los minutos va cogiendo confianza y se suelta. Evidentemente, con 17 años sabe que en el mundo del fútbol de élite es un recién llegado, una esponja que no para de absorber de sus mayores. Viene de familia futbolera, su abuelo Carlos Maciá Bonet fue una leyenda como entrenador y jugador del Elche CF, el club de su ciudad natal, mientras que su padre, Carlos Maciá Juan, jugó en el Elche Ilicitano.

Carlos Maciá Coves (Elche, 01-09-2008) afronta su segunda temporada en la Cantera Grogueta, tras ocho campañas en el fútbol base del conjunto ilicitano, y a su corta edad ha demostrado ser un mediocentro de muchos quilates, de presente y enorme futuro en el Villarreal CF.

Tras billar el pasado ejercicio en el Roda juvenil de División de Honor, en la presente temporada 25/26 se ha saltado muchos pasos (ni juvenil A ni Villarreal C), consolidándose en el Villarreal B de Primera Federación, equipo al que quiere liderar en la fase de ascenso a Segunda División tras haber disputado ya cinco partidos de Liga en Primera División y uno de Copa del Rey a la órdenes de Marcelino.

El centrocampista recibió ayer a Mediterráneo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para analizar su presente y explicar cómo afronta el filial de David Albelda la eliminatoria de semifinales del play-off, donde este domingo en el Mini Estadi (20.30 horas) recibe en el partido de ida al Zamora.

Carlos Maciá, mediocentro del Villarreal B que ya ha debutado con 17 años en Primera División con el primer equipo del Submarino. / Erik Pradas

Esta es la entrevista al mediocentro Carlos Maciá

--Está yendo todo muy rápido. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Está a gusto? ¿Ha notado el salto?

--Sí, la verdad. De repente me vi jugando en el Villarreal B y, encima, debuté en Liga en Primera Federación con el filial el día de mi 17 cumpleaños (debutó en amistosos con el B con 16 años). Todo el mundo me trata muy bien y se nota que este club es de Champions, también en instalaciones, herramientas de trabajo y cómo cuida a la cantera.

--De la noche a la mañana, de afrontar su segundo año de juvenil a ir convocado con varias selecciones españolas, subir al filial y debutar en un equipo de Champions.

--Es una locura, porque desde que debuté en el filial en septiembre, en octubre me convocó la selección española sub-18 y en febrero la sub-19. Y luego recibí la llamada del primer equipo, primero para entrenar y luego incluso para jugar y debutar en Primera. Es increíble.

Carlos Maciá, mediocentro del Villarreal B que ya ha debutado con 17 años en Primera División con el primer equipo del Submarino. / Erik Pradas

--Debutó en Primera División contra el Getafe el 6 de diciembre y totaliza 5 partidos de liga y uno de Copa del Rey. ¿Cómo vive uno el pasar de ver a los cracks del Villarreal por TV a jugar con ellos?

--La clave está en llevarlo con normalidad y con paciencia. No hay que tener prisa. Principalmente disfrutarlo y no presionarte. Al estar con esos jugadores tan buenos, que antes veías en la tele y decías ‘qué lejos está’, y ahora entrenar e incluso jugar con ellos, es una sensación indescriptible. Yo lo valoro mucho, porque soy un joven que lo ha ido soñando desde pequeño y ahora estoy viviendo algo que no se puede describir con palabras.

--¿Qué le aconseja su familia?

--Que tenga los pies en el suelo y me dedique a aprender y mejorar, y eso es lo que hago. Debutar en Primera fue un regalo, pero tengo claro que había que darle normalidad y no cambiar mi forma de ser, porque yo sigo siendo el mismo y hago las mismas cosas que hacía antes. Es un premio a mi trabajo y estoy disfrutando de ello.

Carlos Maciá, mediocentro del Villarreal B que ya ha debutado con 17 años en Primera División con el primer equipo del Submarino. / Erik Pradas

---¿Se ve en la pretemporada del primer equipo el próximo verano?

--¡Ojalá tenga la oportunidad en pretemporada! (risas). Pero eso está muy lejos. Hay que trabajar mucho para poder llegar ahí. La base de todo es la dedicación día a día. Hay una frase que me encanta que me dice mi padre: ‘Como se entrena se juega’. Y esa es la clave, darlo todo en cada entrenamiento.

--Lo más inmediato es la fase de ascenso con el filial. ¿Cómo lo ve?

--Ahora estoy centrado en el Villarreal B, solo pienso en el filial y creo que vamos a ascender. El objetivo está claro que es subir y el equipo cree en ello. Estamos en muy buena dinámica, hemos sido el mejor equipo de la segunda vuelta y ahora queremos eliminar al Zamora y, tras ello, a Castilla o Sabadell.

--La última. ¿Qué opina de David Albelda y cuál es su secreto?

--El míster como entrenador es la hostia. Nos ha dado directrices claras, mucha confianza y ha sacado a cada jugador su mejor nivel. Tiene muy buena relación con los jugadores, el vestuario está unido y él nos da las pautas y la motivación necesaria para creer. Y nosotros confiamos y creemos en él. Solo le digo a la gente que venga al Mini a animarnos, porque vamos a ascender. n