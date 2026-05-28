El torneo del millón de euros que está disputando el Villarreal con jugadores icónicos como Reina, Mario Gaspar, Xisco Nadal o Rossi...

El Villarreal CF ya está jugando TST como único representante del fútbol español en el prestigioso torneo del millón de dólares. Una competición de fútbol 7v7 con un formato vibrante y rompedor, que se celebra cada año en la ciudad norteamericana de Cary, ubicada en Carolina del Norte.

Por tercera campaña consecutiva, el Villarreal recoge el guante y participa en esta gran competición, que concentra la friolera de 159 encuentros en tan solo seis días. Un evento superlativo que acoge a un total de 76 equipos, entre modalidad masculina (48), femenina (16) y mixta (12), procedentes de 14 países del mundo y con más de 2.000 jugadores llegados de hasta 27 países del planeta. Todos ellos con el objetivo de embolsarse uno de los tres premios de un millón de euros destinados al cuadro ganador de cada disciplina.

Desde hace varias campañas, este torneo, que nació en 2023, ha despertado la atención de los grandes clubes de Europa, que han encontrado en él una atractiva opción de irrumpir en el mercado deportivo norteamericano. En las últimas ediciones, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y West Ham United, además de los groguets, han participado con sus respectivas leyendas en esta competición.

En el primer partido ante el Cagliari, los amarillos han perdido 1-2 a pesar de adelantarse con un golazo de Xisco Nadal. Este jueves a las 23.00 disputa el tercer encuentro de la fase de grupos.

El TST y la apuesta ‘grogueta’ por el mercado norteamericano

Para el club amarillo, Norteamérica es uno de los mercados clave en su estrategia de expansión global. No en vano, el Villarreal CF, a través de su proyecto de expansión internacional, ha multiplicado el número de academias que tiene repartidas tanto en Estados Unidos como en Canadá. En el primero de los países, ya cuenta con nueve academias groguetas, mientras que en su vecino son cinco las que tiene repartidas por toda la geografía. En total, más de 5.000 jóvenes talentos que aprenden bajo la metodología del club y disfrutan del deporte vistiendo los colores del equipo groguet.

Con este contexto de expansión, el club amarillo ha encontrado en el TST una gran oportunidad para aumentar la notoriedad y el reconocimiento de su marca entre el público estadounidense, animándose a participar en una competición con un formato adaptado al público joven y a las nuevas tendencias de consumo.

Más de 50.000 personas disfrutaron en vivo y en directo de la competición desde las gradas. Aficionados de los 50 estados de Norteamérica, México, Canadá e incluso el Reino Unido. El TST también recibe un importante impacto mediático en la televisión nacional. No en vano, la cadena americana NBC retransmite en su canal principal algunos de los partidos definitorios del torneo.

Una alianza que trasciende el espectáculo deportivo

La experiencia del Villarreal en el TST no solo se ciñe solo a la participación en el torneo, sino que, además, con la colaboración del evento y de las academias oficiales del club en Estados Unidos, el Villarreal organiza nueve clinics para niños de entre 8 y 16 años.

Previo registro a través de la página web del TST, los pequeños asistentes al torneo podrán participar en estas divertidas sesiones de entrenamiento e incluso ser elegido para vivir una semana de entrenamiento en las instalaciones deportivas del Villarreal CF en España, entrenando como un profesional y recibiendo las instrucciones de los mejores técnicos de una academia donde se han erigido grandes figuras mundiales de este deporte como Rodrigo Hernández, Nico Jackson, Pau Torres, Yeremy Pino, Álex Baena y Gerard Moreno.

Una exhibición de leyendas groguetas y el emblemático Chad ‘Ochocinco’

Inmersos en el Grupo F, junto a Cagliari, Club América y Fort Lauderdale Strikers, el Submarino buscará clasificarse a las rondas del ‘KO’ con un roster plagado de exfutbolistas del club.

Capitaneados por un campeón del Mundo y de Europa como Pepe Reina y un campeón de la Europa League con el Villarreal como Mario Gaspar, el plantel estará conformado por grandes nombres como Mateo Musacchio, Víctor Ruiz, Tomás Pina, David Fuster y Xisco Nadal. Desde el banquillo, tomará las decisiones César Arzo, exjugador y actual miembro del cuerpo técnico del primer equipo groguet.

Además de este impresionante listado de exfutbolistas, esta temporada, el Villarreal CF ha incorporado para la causa a la leyenda del fútbol americano Chad ‘Ochocinco’. Una cara reconocible en Estados Unidos, que defenderá los colores del Submarino Amarillo y hará las veces de embajador del equipo groguet entre el apasionado público norteamericano.

En anteriores campañas, el Submarino también llevó a exfutbolistas internacionales de la talla de Marcos Senna (campeón de Europa con la Selección Española), Sergio Asenjo (campeón de la Europa League con el Villarreal) o el talentoso delantero italoamericano Giuseppe Rossi.

Más allá del Villarreal, algunas personalidades famosas que han participado en el torneo han sido Pat McAfee, Cesc Fàbregas, Patrick Cutrone, Kun Agüero, Nani, Noah Beck, Hero Fiennes Tiffin, Borja Valero, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Maicon, entre otros.