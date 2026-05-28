El Villarreal B tiene un aliado especial desde hace meses, el Mini Estadi: ¡Su récord de invicto es espectacular!

El Mini Estadi se ha convertido en escenario clave para que el Villarreal B haya logrado plaza para disputar el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División. El equipo de David Albelda, que este domingo a las 20.30 horas se enfrenta al Zamora CF en el partido de ida de la primera eliminatoria por regresar al fútbol profesional, no pierde en su feudo desde el pasado 7 de diciembre pasado cuando sucumbió, tras remontada, frente al CD Teruel (1-2).

Nizar, uno de los jugadores revelación en el filial amarillo en la segunda vuelta. / Juan Francisco Roca

Desde entonces a esta parte han pasado 175 días y el filial amarillo ha disputado once encuentros y ningún contrincante consiguió llevarse los tres puntos. Ha sido determinante esta fortaleza como local, para quedar entre los cinco primeros clasificados dentro de un grupo con muchos históricos, algunos de ellos se quedaron a las puertas de la fase de ascenso: Hércules, Cartagena, Real Murcia…

El Zamora CF fue el quinto mejor visitante de su grupo, saldando sus 19 partidos lejos del Ruta de la Plata con siete triunfos, otras tantas derrotas y cinco empates. En la última jornada de la fase regular el equipo de Óscar Cano perdió en el campo del Arenas de Getxo (1-0), con un solitario gol de Álvaro Vázquez.

A tener en cuenta

Los abonados del Villarreal entrarán gratis presentado su abono 2025/26, al igual que las personas que posean el ‘Carnet Simpatizante. No habrá venta de entradas en taquillas. Estas estarán abiertas únicamente para incidencias. La apertura del Mini Estadi se realizará una hora y media antes del inicio del encuentro. La afición accederá por el parking del CEM Pau Francisco Torres.

Un partido de sanción

Es lo que le ha impuesto el Comité de Competición al delantero Albert García, máximo goleador del filial amarillo. Una buena noticia para el club porque pudo haber sido un castigo un poco más duro. Así, el ariete catalán podrá participar en el partido de vuelta de esta primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso a Segunda División, en el Ruta de la Plata.