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El Villarreal femenino recibirá el aliento de su afición en la final del Antonio Puchades

Se han agotado las entradas, pero mucho seguidores 'groguets' han conseguido una localidad

El Villarreal femenino contará con un nutrido número de seguidores en el Antonio Puchades.

El Villarreal femenino contará con un nutrido número de seguidores en el Antonio Puchades. / Villarreal CF

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal femenino no estará solo en el campo Antonio Puchades este sábado en el partido de vuelta de la final de la fase de ascenso a Primera División, frente al Valencia Féminas, a partir de las 18.00 horas. Aunque no hay datos oficiales porque los aficionados han tenido que adquirir las entradas on-line, sí que se sabe que han sido bastantes los que han podido conseguir entrada. El Valencia CF anunció el pasado miércoles que se habían agotado las localidades, que se había colgado el cartel de no hay billetes. Cabe recordar que el aforo del Antonio Puchades es de 3.000 aficionados.

El Villarreal CF ha recibido el mismo número de entradas de cortesía que se le entregaron al Valencia Féminas el pasado sábado: 60. Corresponden para familiares y/o amigas de las jugadoras vila-realense. En esta ocasión no se ha guardado un número específico de entradas para la afición visitante. Se pusieron todas a la venta a través de la web del conjunto valencianista y quien quisiera podía haber aspirado a comprar alguna.

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El Villarreal femenino acudirá a este partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera División con el 0-0 del pasado fin de semana en el Mini Estadi, y las buenas sensaciones que dio el equipo de Jordi Ferriols.

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