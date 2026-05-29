Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversiones prioritarias CastellónAgresión XilxesReina Sofía Grau CastellóConcierto Oreja Van GoghAgenda fin de semanaITV cada seis meses
instagramlinkedin

Carlos Romero vuelve al Villarreal tras su cesión al Espanyol y amplía contrato hasta 2031

El futbolista de Torrent ha disputado 70 partidos en Primera con el equipo catalán

Carlos Romero junto a Roig Negueroles, en el anuncio de su renovación.

Carlos Romero junto a Roig Negueroles, en el anuncio de su renovación. / Villarreal CF

EFE

El lateral Carlos Romero y el Villarreal han llegado a un acuerdo para ampliar hasta 2031 el contrato que les une, según anunció el club, y el jugador valenciano volverá al primer equipo 'groguet' tras dos campañas cedido en el Espanyol.

La vinculación entre ambas partes llegaba hasta ahora a 2029 por lo que el contrato se ha alargado dos campañas y Romero, que ahora tiene 24 años, ocupará en la plantilla el lugar del también lateral Alfonso Pedraza, que no seguirá en el club.

El futbolista de Torrent llegó a la disciplina del Villarreal en 2019 procedente del Torre Levante y tras pasar por las categorías inferiores del club se estableció en el filial y debutó en el primer equipo en la campaña 2023-24, en la que participó en ocho encuentros.

Ese mismo verano salió cedido al Espanyol, club en el que finalmente ha estado prestado dos años y con el que ha disputado 70 encuentros en Primera División y ha marcado ocho tantos. Esta última campaña ha sido titular en 36 partidos.

Noticias relacionadas

El Villarreal contará en principio para la campaña 2026-27 con Romero y con Sergi Cardona como laterales izquierdos de la primera plantilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
  2. El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles
  3. Una importante cadena valenciana abrirá nuevo supermercado en Vila-real en el local de un antiguo Mercadona
  4. Dos varones atacan brutalmente y dejan hospitalizado a un trabajador municipal en la playa de Xilxes
  5. Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
  6. Villarreal CF | Iñigo Pérez, tras perder la Conference con el Rayo: 'Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo
  7. 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
  8. Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico

Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando

Tres sindicatos irrumpen en Conselleria y exigen que Ortí les reciba para seguir negociando

El euríbor en mayo cierra al 2,80% y marca niveles no vistos desde 2024

El euríbor en mayo cierra al 2,80% y marca niveles no vistos desde 2024

Giro de Italia, etapa 19: Feltre - Piani di Pezzè, en directo

Giro de Italia, etapa 19: Feltre - Piani di Pezzè, en directo

Los Romeos ya no pueden llamarse Los Romeos: El grupo de música más conocido de Castellón lucha en los tribunales para recuperar su nombre

Los Romeos ya no pueden llamarse Los Romeos: El grupo de música más conocido de Castellón lucha en los tribunales para recuperar su nombre

Así son las pruebas de la nueva estación de ITV de Onda

Así son las pruebas de la nueva estación de ITV de Onda

Torás suma 'nuevos vecinos': una familia de cernícalos que ha nacido en el ayuntamiento

Torás suma 'nuevos vecinos': una familia de cernícalos que ha nacido en el ayuntamiento

Preparan una vista antes de agosto para decidir si el cambio de sexo de Vicente L. G. fue un fraude de ley

Preparan una vista antes de agosto para decidir si el cambio de sexo de Vicente L. G. fue un fraude de ley

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas
Tracking Pixel Contents