El 'caso Gueye' en el Villarreal: Aleix García, el ‘sueño’ en caso de que salga el senegalés

El Villarreal CF tiene muy bien definida su hoja de ruta con vistas al próximo verano. Como viene informando Mediterráneo desde el anuncio de la salida del club como técnico de Marcelino GarcíaToral, la entidad de la Plana Baixa va a entrar en el mercado con una idea clara: pocos fichajes, coste controlado y prioridad absoluta al centro del campo.

La dirección deportiva amarilla, que encabeza el consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, junto al director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y a la secretaría técnica que dirige Fernando Seguí, considera que la plantilla está prácticamente definida, contando con el regreso de Carlos Romero, que vuelve tras su gran temporada como cedido en el Espanyol y que cubrirá la salida de Alfonso Pedraza en el lateral izquierdo. Con esta posición apuntalada, el foco pasa ahora a la medular, donde se marchan Dani Parejo y Thomas Partey y, además, donde el futuro de Pape Gueye podría cambiar durante el verano.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (i), junto al presidente del Submarino, Fernando Roig (d), en el palco ante el Athletic. / Gabriel Utiel

La hoja de ruta 'grogueta'

El Villarreal tiene previsto reforzar la medular con dos futbolistas, un mediocentro con experiencia en LaLiga y de coste económico asumible (con Luis Milla como principal candidato, unido a la opciones en cartera de Antonio Blanco, Pathé Ciss y Guido Rodríguez), junto a subir a un centrocampista de la cantera (Dani Requena, Alassane Diatta y Carlos Maciá optan a dicha candidatura de sar el salto definitivo al primer equipo), la salida o continuidad de Pape Gueye marcará la realización, o no, de una fuerte inversión en el mercado de este próximo verano.

Aleix García, del Bayer Leverkusen, es el candidato que desea el Villarreal en caso de una venta de Pape Gueye. / Agencias

El deseo si se marcha Gueye: Aleix García

Si el senegalés saldría traspasado, remitiéndose el Villarreal hasta la fecha a la cláusula de 40 millones que tiene Gueye, el Submarino sí estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por un mediocentro de caché internacional. En dicho escenario gusta mucho en la entidad Aleix García, del Bayer Leverkusen, internacional con España en 8 ocasiones y excanterano groguet. Su perfil encaja por calidad, experiencia (28 años, natural de Ulldecona, muy cerca de Vinaròs) y conocimiento del club, aunque su incorporación solo se activaría como operación de mayor calado en caso de una venta importante.

Cabe recordar que el conjunto alemán pagó al Girona 18 millones de euros por él y que no bajaría de unas cifras que oscilarían entre los 20 y 25 millones en caso de plantearse aceptar una oferta por un Aleix al que le seduciría seguir en un club de Champions (el Leverkusen jugará la Europa League) y, encima, regresando al club en el que se formó y con el que debutó en Primera División en 2015.

Aleix García, del Bayer Leverkusen, internacional con España en 8 ocasiones y es pretendido por el Villarreal. / Agencias

La cantera también entra en el plan

El Villarreal no solo mira al mercado. El club quiere que Dani Requena, tras su cesión en el Córdoba, haga la pretemporada con el primer equipo. También estarán Carlos Maciá y Alassane Diatta, dos futbolistas de la Cantera Grogueta a los que se quiere probar en dinámica profesional.

La idea de la entidad es clara: que como mínimo uno pueda quedarse en la primera plantilla y que otro esté a caballo entre el filial y el primer equipo. Es una fórmula que encaja con el nuevo contexto económico y deportivo del club.

El Villarreal quiere que Dani Requena, tras su cesión en el Córdoba, haga la pretemporada con el primer equipo. / Diario de Córdoba

Un mercado condicionado por Pape Gueye

El Submarino, por tanto, entra en el verano con una hoja de ruta definida. No habrá grandes movimientos salvo que el mercado empuje a una venta importante. La medular necesita refuerzos, pero el club quiere acertar más que gastar.

Luis Milla, Pathé Ciss, Antonio Blanco, Guido Rodríguez y el deseado Aleix García representan distintos niveles de una misma planificación: reforzar el centro del campo sin romper el equilibrio económico. La decisión final dependerá, en gran parte, de Pape Gueye. Su futuro marcará el verdadero alcance del mercado amarillo.