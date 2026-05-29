Los tres nombres propios del día del Villarreal: un regreso con premio, una necesaria despedida y una retirada

El Villarreal CF tuvo un día, este último viernes de mayo del 2026, de esos que ayudan a explicar un cambio de ciclo. Tres protagonistas, tres planos distintos y una misma lectura de fondo: el Submarino empieza a dibujar su próxima temporada mientras despide una parte importante de su historia reciente.

El primero es Carlos Romero, una apuesta de futuro que regresa reforzada. El lateral valenciano vuelve al Villarreal tras dos temporadas cedido en el RCD Espanyol y lo hace con un nuevo vínculo de largo recorrido, hasta 2031. Es una decisión que habla de confianza, de planificación y de la voluntad del club de consolidar en la primera plantilla a un futbolista formado en la estructura grogueta.

El segundo nombre es Iñigo Pérez. El técnico navarro anunció su despedida del Rayo Vallecano después de una etapa de enorme impacto en Vallecas. Su futuro está en el Villarreal CF, aunque el club amarillo todavía debe oficializar el siguiente paso. Su salida del Rayo abre la puerta al movimiento más esperado en el banquillo del Submarino.

El tercero es Manu Trigueros, que anunció su retirada del fútbol profesional. El centrocampista de Talavera cierra una carrera marcada de forma inseparable por el Villarreal, donde se convirtió en el jugador con más partidos de la historia del club. Su adiós no es solo la retirada de un futbolista: es el cierre simbólico de una época.

Carlos Romero, renovación y regreso con sitio en el nuevo proyecto

El movimiento de Carlos Romero tiene un valor deportivo y estratégico. El Villarreal CF ha blindado al lateral izquierdo hasta 2031, una ampliación que llega después de dos temporadas de crecimiento en el Espanyol. Allí, el futbolista de Torrent ha ganado minutos, madurez y experiencia en Primera División, tres elementos que explican la decisión del club amarillo.

Romero no vuelve como un simple cedido que retorna para hacer la pretemporada. Vuelve con estatus reforzado. El Villarreal entiende que su progresión le coloca en disposición de competir por un lugar en la plantilla y de formar parte del nuevo ciclo groguet que se abrirá en el Estadio de la Cerámica.

Su caso encaja en una idea que el club ha trabajado durante años: formar, prestar, testar y recuperar. El paso por el Espanyol ha servido para que Carlos Romero viva lejos de la protección de la cantera grogueta y para comprobar su capacidad de adaptación en un contexto de máxima exigencia.

En clave de plantilla, su regreso también abre un escenario interesante en el lateral izquierdo. La competencia interna marcará el verano, pero la renovación hasta 2031 deja clara una cosa: el Villarreal CF no ve a Romero como una solución temporal, sino como una pieza de recorrido.

Iñigo Pérez se despide del Rayo antes de recalar en el Submarino

El otro gran foco del día está en el banquillo del Villarreal. Iñigo Pérez anunció su salida del Rayo Vallecano tras una etapa que ha dejado una profunda huella en el club madrileño. Su despedida fue emocional, con agradecimientos al vestuario, al club y a una afición con la que construyó un vínculo muy fuerte.

El técnico navarro se marcha de Vallecas después de consolidarse como uno de los entrenadores de mayor proyección del fútbol español. Su Rayo Vallecano compitió con personalidad, elevó el listón competitivo y vivió una etapa histórica en Europa.

Ese contexto explica por qué su nombre aparece en el centro de la escena del Villarreal CF. El Submarino necesita definir el liderazgo del nuevo proyecto y la figura de Iñigo Pérez encaja en un perfil joven, preparado, con ideas reconocibles y capacidad para generar identidad colectiva.

El matiz es importante: su salida del Rayo ya es un hecho, a la espera de que el Villarreal dé el paso oficial. La jornada, en cualquier caso, acerca el escenario esperado: el banquillo amarillo empieza a despejarse.

Despedida con honores a la leyenda Manu Trigueros, el jugador con más partidos en el Villarreal / VILLARREAL CF

Manu Trigueros, adiós al jugador récord del Villarreal

El tercer protagonista del día conecta directamente con la memoria emocional del Villarreal CF. Manu Trigueros anunció su retirada del fútbol profesional a los 34 años, después de una trayectoria que le convirtió en una de las grandes leyendas del Submarino.

Su nombre ocupa un lugar especial en la historia grogueta. Trigueros disputó 477 partidos oficiales con el Villarreal, una cifra que le convirtió en el futbolista con más encuentros en la historia del club. Durante años fue mucho más que un centrocampista fiable: fue continuidad, criterio, pertenencia y una forma reconocible de entender el juego.

El talaverano formó parte de la etapa más brillante del Villarreal moderno. Su carrera amarilla queda asociada a noches europeas, temporadas de máxima exigencia y, por encima de todo, a la Europa League conquistada en 2021, el mayor título de la historia del club.

Su salida del Villarreal ya había cerrado una etapa sentimental. Su retirada completa ahora el adiós al fútbol de un jugador que creció con el club y que ayudó a hacerlo crecer. Pocos futbolistas explican tan bien la evolución del Submarino desde dentro.

Un día de futuro, banquillo y memoria

Los tres nombres del día dibujan una secuencia perfecta para entender el momento del Villarreal CF. Carlos Romero representa el futuro que regresa; Iñigo Pérez, el nuevo liderazgo que va a llegar; y Manu Trigueros, la memoria de una época irrepetible.

El club amarillo se mueve entre decisiones de planificación deportiva y gestos de identidad. Renovar a Romero es proteger patrimonio deportivo. Avanzar hacia un nuevo entrenador es ordenar el proyecto. Despedir a Trigueros es reconocer el peso de quienes construyeron el camino.

En pleno arranque del verano, el Villarreal empieza a activar su hoja de ruta. Aún quedan decisiones de mercado, salidas por resolver, regresos de cesión, ajustes de plantilla y una temporada exigente por delante. Pero el día deja una fotografía clara: el Submarino ya está en transición.

Y lo hace mirando en tres direcciones a la vez: al futuro, al banquillo y a su propia historia.