El Villarreal traza su hoja de ruta de mercado: busca un ‘6’ y un ‘8’... ya tiene candidatos
El club amarillo no prevé grandes inversiones tras el gasto del pasado verano y centra su planificación en reforzarse con un mediocentro con experiencia en LaLiga y un canterano mínimo que pasará a la primera plantilla
El Villarreal CF ya tiene definida su hoja de ruta para el mercado de fichajes con vistas al próximo ejercicio 2026/27. Después del fuerte desembolso realizado en verano del 2025 con el regreso a la Champions, la dirección deportiva no contempla una revolución como informó Mediterráneo, sino una planificación mucho más quirúrgica, centrada especialmente en el centro del campo, donde el equipo tiene más carencias.
El club considera que la plantilla está casi definida con el regreso de Carlos Romero, que vuelve tras su gran temporada como cedido en el Espanyol y que cubrirá la salida de Alfonso Pedraza en el lateral izquierdo. Con esta posición apuntalada, el foco pasa ahora a la medular, donde se marchan Dani Parejo y Thomas Partey y, además, donde el futuro de Pape Gueye podría cambiar durante el verano.
El senegalés, uno de los futbolistas con más mercado del equipo, puede recibir ofertas importantes del extranjero. Por ahora, el Submarino se remite a su cláusula de rescisión, fijada en 40 millones de euros.
Fichaje y Cantera Grogueta
Si Gueye continúa, la idea pasa por reforzar la zona ancha con un ‘6’, un mediocentro más posicional, y un ‘8’, un mediocentro/interior con más recorrido y llegada: uno será de la Cantera Grogueta, con Dani Requena, Alassane Diatta y Carlos Maciá como candidatos, y por el otro no se realizará una gran inversión. La entidad solo contempla un fuerte desembolso económico en caso de que hubiera que firmar a un futbolista para reemplazar a Pape Gueye.
Las prioridades
El Villarreal trabaja en perfiles con experiencia en LaLiga y coste asumible. El futbolista con el que el Submarino negocia es Luis Milla, mediocentro del Getafe al que le resta todavía un año en el club azulón. Su precio de salida pactado con Ángel Torres es de 6 millones de euros, aunque el club amarillo pretende rebajar esa cantidad.
El principal obstáculo no está solo en el traspaso, sino en lo económico. El centrocampista tiene sobre la mesa una importante oferta del Al-Nassr de Arabia Saudí, donde milita Cristiano Ronaldo, muy superior a lo que puede alcanzar el Villarreal. Milla, de 31 años, está ante su último gran contrato, por lo que podría hacerle priorizar aceptar una propuesta de un monto económico mayor en una liga exótica a un proyecto de Champions. Un futbolista al que también pretende el Real Betis, que jugará la Liga de Campeones.
Gusta al técnico
Otro futbolista que gusta es Pathé Ciss, del Rayo Vallecano. Su gran aval es que ya conoce el método de Iñigo Pérez, próximo entrenador amarillo, que lo ha dirigido en Vallecas y que puede ejercer de mediocentro y de central. A sus 32 años, termina contrato también en 2027, una situación que podría facilitar la operación. Aun así, en el Villarreal no consideran sencilla una negociación con el Rayo, un club que suele endurecer mucho este tipo de salidas.
Ofrecimientos de buen nivel
En la lista también figura Antonio Blanco, del Alavés. Es un jugador que ha sido ofrecido y que reúne condiciones interesantes para el puesto, pero por ahora se mantiene en un segundo plano. El excanterano del Real Madrid tiene contrato hasta junio del 2027, es el capitán del club vitoriano y, por ahora, las pretensiones económicas del Alavés son excesivas para lo que pretende invertir el Submarino.
Más lejano está Guido Rodríguez, que termina su cesión en el Valencia, queda libre el 30 de junio y también ha sido ofrecido. El argentino agrada deportivamente, pero sus pretensiones salariales, propias del nivel Premier League tras su etapa en el West Ham United, hacen inviable la operación. El Villarreal ni siquiera se ha sentado a negociar. El verano se antoja largo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%