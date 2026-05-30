La crónica | Cruel final de partido para el Villarreal que pierde el ascenso a Primera en el minuto 100 ante el Valencia (1-1)

Qué cruel fue el destino y el fútbol con el Villarreal femenino. El equipo de Jordi Ferriols tenía el ascenso en su mano en el minuto 90+10, pero cuando se iba a celebrar el regreso a Primera División, un gol de Monente forzó la prórroga y empezó a escribir la desgracia futbolística. Se llegó al tiempo extra con el 1-1 y sabiendo que, si los 30 minutos de añadido acababan en empate, el Valencia Féminas sería el que ascendía a la máxima categoría. Como así fue. En este tiempo extra las locales manejaron el partido a su antojo ante la desesperación de las visitantes. Durante 79 minutos fue equipo de Primera el Villarreal, que la próxima temporada volverá a intentar el ascenso.

Aixa Salvador marcó pronto y puso al Villarreal con ventaja en la final. / Villarreal CF

El partido arrancó con un Villarreal valiente, con las líneas adelantadas, realizando una presión alta a un Valencia Féminas que salió intentando imponer su ley en el Antonio Puchades. Dos lanzamientos lejanos a la portería de las valencianistas para que no se confiasen en exceso. Se notó que Jordi Ferriols y sus jugadoras estudiaron muy bien este partido y frenaron a las locales. Y es que se tenía que buscar la portería local para tratar de encontrar el gol. El 0-0 conllevaría a la prórroga, pero después no serviría para forzar los penaltis. El empate beneficiaba a las valencianas por mejor clasificación en la fase regular.

El primer aviso de las blanquinegras llegó en el minuto 11 con un lanzamiento largo de Pauleta que atajó Montse Quesada. Con el trabajo incansable en el centro del campo de Sara Medina y de Nerea Pérez se intentaba imponer la ley, y se buscaba al puñal por banda, como es Lauris Rodríguez. Nunca se perdió la fe, pero se tenía que marcar para no dejar que las locales especularan con el marcado a su favor en caso de no verse goles en los 120 minutos.

Gran primera parte de las vila-realenses, pero tras el descanso su rival le acosó mucho. / Villarreal CF

Gol amarillo

Pues en el minuto 21, y tras un error de la portera local Marina Llácer, a la que se le escapó el balón en el forcejeo con una delantera del Villarreal, muy atenta capturó ese esférico Aixa Salvador y la delantera castellonense no falló. Envió el balón a la red, su decimosexto gol para la artillera de la Plana. El gol fue un toque de atención para las anfitrionas y el empate no llegó en el minuto 27 porque el tiro de Nazaret Martín se estrelló en el palo de Quesada.

El Valencia Féminas mejoró. Yasmin Mrabet puso a prueba a la arquera del Villarreal en el minuto 28. Montse Quesada se hizo de goma para llegar y desviar con apuros el balón. Con las locales buscando espacios, el 0-2 no llegó en el minuto 38 con un trallazo de Sara Medina que la portera local Marina evitó males mayores para las suyas. El descanso empezaba a asomar en el Antonio Puchades.

El Valencia Féminas dominó mucho más en la segunda parte y encontró el gol en el minuto 100. / Villarreal CF

Segunda parte

Arrancó el segundo acto con un Villarreal más agazapado, buscando la contra para sentenciar. Las locales se volcaron y empezaron a poner asedio a la portería amarilla. Balones al área. Más con el corazón que con la cabeza. Las de Jordi Ferriols tuvieron problemas para contraatacar, todo lo contrario que en la primera mitad. Era cuestión de dejar pasar el temporal blanquinegro.

El Valencia Féminas formó la prórroga con el gol de Monente en el tiempo añadido. / Villarreal CF

Poco a poco empezó la cuenta atrás. Emoción a raudales. En el minuto 70 el larguero vio rebotar dos veces el lanzamiento de Marina. Ataque local, defensa visitante. Hasta nueve minutos prolongó la colegiada sevillana. A sufrir un poco más. Pero en el minuto 100, en el 10 de la prolongación, el gol de Monente llevó el partido a la prórroga. En esos 30 minutos no sucedió nada. Se desesperó el equipo de Ferriols, buscando el gol ante un Valencia que manejó bien los tiempos del partido para regresar a Primera un año después.

Ficha técnica:

-1- Valencia Féminas: María Llacer; Tamarit, Lena Pérez (Monente, min. 86), Nazaret, Gema (Ferrato, min. 79), Marcano, Mascarell (Rebeca, min. 58), Paula Sancho (Esther, min. 108), Tere Morató (Mbadi, min. 79), Marina Martí (Celia, min. 101) y Yasmin Mrabet.

-1- Villarreal B: Montse Quesada; Miguélez, Laura Martín, María Cienfuegos, María Romero (Estupiñán, min. 112), Sara Medina (Querol, min. 78), Nerea Pérez (Enseñat, min. 106), Moreira, María Macias (Figols, min. 88), Lauris y Aixa Salvador.

Goles: 0-1. Min. 21: Aixa Salvador. 1-1. Min. 90+10: Monente.

Árbitro: Josefa Sánchez Gómez (Sevilla). Amonestó a las locales Tere Morató y Tamarit; y a las visitantes Cienfuego, Miguélez, Querol y Lauris.

Campo: Antonio Puchades.

Entrada: 1.700 espectadores.