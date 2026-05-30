La previa | El Villarreal femenino está a 90 minutos de regresar a la Primera División

Por fin llegó el día del juicio final. Esta tarde, posiblemente allá sobre las 20.00 horas, se conocerá si el Villarreal femenino jugará la próxima temporada en Primera División o, por tercera campaña consecutiva, lo hará en la Primera Federación. El equipo de Jordi Ferriols afronta contra el Valencia Féminas, en el campo Antonio Puchades, el partido de vuelta de final de la eliminatoria de ascenso a la máxima categoría, a partir de las 18.00 horas. Un encuentro que será dirigido por la colegiada sevillana Josefa Sánchez Gómez. Si al final de los 90 minutos persiste el empate, habrá 30 minutos de prórroga, y si sigue la igualdad no habría penaltis, ascendería el Valencia por mejor clasificación en la fase regular.

Al conjunto vila-realense solo les vale la victoria para lograr el ascenso a Primera División. / Villarreal CF

En el encuentro de ida en el Mini Estadi el conjunto de la Plana ofreció una de sus mejores versiones. Durante muchos minutos, en especial en la primera parte, las vila-realenses dieron la sensación de que podían adelantarse en el marcador. Cuatro buenas ocasiones y un tiro al larguero. También es cierto que cuando el Valencia Féminas apretó, fue un rival peligroso. Al final, el 0-0, lo deja todo muy abierto para la vuelta.

Será la cuarta vez que se verán las caras esta temporada en partido oficial. Dos triunfos para las valencianistas y dos empates. En Liga, en el Antonio Puchades el Villarreal perdió (1-0, gol en el minuto 94), y en el Mini Estadi hubo empate (2-2). En la segunda ronda de la Copa de la Reina el Valencia se impuso 1-3, y en esta fase de ascenso, en la ida, no se vieron goles (0-0).

Aixa Salvador, la goleadora del Villarreal femenino tiene que ser decisiva este sábado. / Villarreal CF

La afición no fallará

El conjunto de la Plana no estará solo en el Antonio Puchades. Este campo, que tiene un aforo aproximado de 1.700 espectadores, es cierto que acogerá a muchos seguidores del Valencia Féminas, pero también contará con un pequeño sector de seguidores del Villarreal CF dispuestos a animar a sus jugadoras en este que será el último partido de la temporada 2025/26 y que se espera que tenga un final feliz.