El regreso que condiciona este mercado de verano del Villarreal

La temporada comienza oficialmente el 1 de julio, pero en un verano (así lo parece ya, por las elevadas temperaturas) más largo de lo habitual para las competiciones domésticas, marcado por la disputa del Mundial más extenso de toda la historia, los clubs no parecen tener una especial prisa a la hora de reconfigurar sus plantilla cara a la campaña venidera.

Primero toca elegir al entrenador, en una temporada que apunta a un importante movimiento en los banquillos de LaLiga EA Sports. Y a partir de ahí, aclarar el futuro de los futbolistas que terminan contrato y los cedidos, como punto de partida de los proyectos.

El regreso de uno de ellos condiciona el mercado de verano del Submarino. Se trata de Thiago Fernández, a préstamo desde enero en el Oviedo, después de haberse incorporado unas semanas antes a la disciplina amarilla. El joven y talentoso volante izquierdo argentino, que salía de una larga lesión, ha tenido un impacto en los carbayones, más allá del descenso a LaLiga Hypermotion.

Thiago Fernández, el regreso que mueve el tablero

El joven volante izquierdo argentino llegó al Villarreal procedente de Vélez Sarsfield y, apenas unas semanas después, salió cedido al Oviedo en el mercado de enero. Lo hizo en un contexto particular: venía de una larga lesión, necesitaba minutos y, además, ocupaba plaza de extracomunitario.

Ahora, su vuelta al Estadio de la Cerámica obliga al club a revisar con precisión la composición de la plantilla. En el fútbol profesional español el máximo habitual es de tres futbolistas extracomunitarios, y el regreso de Thiago Fernández sitúa al Villarreal ante una ecuación que no puede ignorar.

El argentino, que cumplió 22 años en abril, es una apuesta clara de futuro. El club amarillo se adelantó en su día a otros equipos importantes para cerrar su fichaje y le ofreció un contrato de larga duración, hasta 2031. No se trata, por tanto, de un movimiento menor ni de una pieza coyuntural.

Su cesión al Oviedo ha servido para comprobar dos cosas. La primera, que está plenamente recuperado de la lesión. La segunda, que su estatus ha crecido. En la segunda vuelta firmó cuatro asistencias en 16 encuentros, números que refuerzan la sensación de que el Villarreal tiene entre manos un talento a desarrollar.

El cupo de extracomunitarios, una limitación clave

La presencia de Thiago Fernández obliga al Villarreal a mirar el cupo de extracomunitarios con especial atención. El argentino se suma a Alex Freeman y Tajon Buchanan, dos futbolistas que también ocupan plaza y que forman parte de la planificación amarilla. Como Luiz Júnior.

La situación no implica necesariamente una salida inmediata, pero sí deja al club con el margen completamente cubierto. El Villarreal tendría ocupadas las tres plazas permitidas, lo que condiciona cualquier movimiento posterior en el mercado. Si el club quisiera incorporar a otro futbolista sin pasaporte comunitario, antes tendría que liberar espacio.

Ese matiz es importante. El problema no es solo el presente, sino lo que puede venir. En un verano largo, con un Mundial de por medio y con posibles oportunidades de mercado, tener el cupo completo reduce el margen de maniobra de la dirección deportiva.

Freeman, en La Cerámica. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Alex Freeman, otra apuesta de futuro

Otro de los nombres que entra en la ecuación es Alex Freeman. El lateral derecho estadounidense, que cumplirá 22 años en agosto, llegó también como una apuesta a largo plazo. En su caso, con contrato hasta 2032, una temporada más que Thiago Fernández.

Freeman ha vivido un periodo lógico de aclimatación tras su llegada desde la MLS. El salto competitivo, el cambio de entorno y la adaptación táctica requerían tiempo. Aun así, ya ha podido dejarse ver en nueve encuentros, con 340 minutos desde febrero.

Su caso guarda similitudes con el de Thiago: juventud, margen de crecimiento, contrato largo y una posición en la que el Villarreal dispone de alternativas. Pero hay un elemento añadido que puede modificar su escenario: Freeman va a disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Ese escaparate puede tener varias lecturas. Puede reforzar su cotización, acelerar su madurez competitiva o abrir escenarios de mercado. Para el Villarreal, en cualquier caso, su presencia dentro del cupo de extracomunitarios es una variable que no se puede pasar por alto.

Tajon Buchanan, rendimiento inmediato y contrato largo

El tercer nombre del cupo es Tajon Buchanan. El canadiense llegó primero cedido por el Inter y posteriormente fue adquirido por el Villarreal. Tiene contrato hasta 2030 y ha tenido un papel relevante en la última temporada.

Buchanan ha marcado siete goles y ha repartido una asistencia en 34 apariciones ligueras. Tres de esos tantos llegaron en un mismo encuentro, en la segunda jornada, una actuación que elevó pronto las expectativas sobre su impacto ofensivo.

Su perfil es diferente al de Thiago y Freeman. No es una apuesta tan embrionaria, sino un futbolista en una edad más consolidada, con recorrido internacional y capacidad para ofrecer rendimiento inmediato. Además, será uno de los representantes amarillos en el Mundial, circunstancia que también puede influir en su valoración y en su papel dentro del proyecto.

La cuestión no es solo deportiva. Buchanan ocupa una plaza valiosa en el cupo, pero también ha demostrado ser un recurso útil para el equipo. Cualquier decisión sobre su futuro tendría que equilibrar rendimiento, mercado, contrato y planificación.

Luiz Júnior y Tani Oluwaseyi, casos distintos

En este escenario aparecen también Luiz Júnior y Tani Oluwaseyi, aunque con un matiz relevante: sus casos no computan igual dentro de la planificación de extracomunitarios.

El Villarreal pagó por Luiz Júnior 12 millones de euros en agosto de 2024, la inversión más elevada del club para la portería. El guardameta brasileño firmó hasta 2030 y ha tenido participación importante durante el curso, con 28 encuentros ligueros y cinco de Champions, aunque fue suplente en las siete últimas jornadas.

También es distinto el caso de Tani Oluwaseyi. Aunque es canadiense, cuenta con pasaporte nigeriano, y Nigeria entra en el marco de los acuerdos que permiten su inscripción sin ocupar plaza de extracomunitario a efectos federativos. Por tanto, tampoco entra en la misma ecuación que Thiago, Freeman y Buchanan.

El mercado amarillo, pendiente del banquillo

A todo ello se suma la cuestión del entrenador. La llegada de Iñigo Pérez al banquillo del Submarino añade nuevos factores a una ecuación que ya de por sí tiene varias capas. La decisión final sobre el cupo, las cesiones y las posibles salidas corresponderá a la dirección deportiva, pero el criterio del nuevo técnico será fundamental.

El Villarreal debe decidir qué perfiles encajan en la idea de juego, qué futbolistas necesitan minutos, cuáles pueden tener mercado y qué margen se reserva el club para acudir a la ventana de fichajes. En un verano especialmente largo, precipitarse puede ser tan peligroso como quedarse bloqueado.

La dirección deportiva tiene por delante una tarea delicada: ordenar la plantilla sin desprenderse de talento joven, conservar margen de maniobra y construir un equipo competitivo para la próxima campaña.

Fernando Roig Negueroles (i), consejero delegado, junto al director de fútbol, Tena, el presidente, Fernando Roig, y el técnico, Marcelino (d). / Mediterráneo

Una limitación que condiciona entradas y salidas

El cupo de extracomunitarios no obliga por sí solo a tomar una decisión drástica, pero sí condiciona el tablero. Con Luiz Júnior, Thiago Fernández, Alex Freeman y Tajon Buchanan, el Villarreal tendría cubiertas las tres plazas... y de sobra. Eso significa que cualquier fichaje extracomunitario exigiría un movimiento previo.

Ahí está el punto clave del verano amarillo. El regreso de Thiago Fernández no solo recupera a un futbolista en crecimiento. También estrecha el margen de maniobra del club, que deberá medir cada operación con precisión.

El Submarino afronta, por tanto, un mercado en el que no bastará con valorar talento, precio o necesidades deportivas. También pesará la arquitectura administrativa de la plantilla. Y en ese escenario, el nombre de Thiago Fernández se convierte en una de las primeras piezas que mueven el tablero.