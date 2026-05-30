El Villarreal no ejecutará la opción de compra por Alfon González

El extremo Alfon González, cedido por el Sevilla al Villarreal durante el pasado mercado invernal, regresará al conjunto andaluz después de que el Submarino haya decidido no ejecutar la opción de compra incluida en el contrato de préstamo y fijada en siete millones de euros.

El Villarreal ya le ha comunicado al futbolista manchego que no continuará en la disciplina amarilla y que deberá reincorporarse al Sevilla, club con el que todavía tiene dos temporadas más de contrato. Alfon llegó el pasado verano a la entidad sevilista como agente libre después de ser una de las revelaciones del Celta de Vigo y tras finalizar contrato con el club vigués.

El jugador manchego, de 27 años, disputó trece partidos oficiales en su primera media temporada con el Sevilla, en los que logró anotar dos goles. Sin embargo, no pudo encontrar continuidad en Nervión y en enero salió cedido al Villarreal en una operación beneficiosa para ambos: el Villarreal buscaba un extremo con adaptación inmediata que conociera la competición y el extremo encontraba un lugar donde demostrar sus cualidades.

Alfon Gonzalez, en la celebración de su único gol con la camiseta del Villarreal CF / Europa Press

Durante su etapa en el conjunto 'groguet', Alfon ha participado en diez encuentros, solamente tres de ellos como titular, de LaLiga y ha contribuido con un gol, en la victoria ante el Athletic Club en San Mamés, a la histórica tercera plaza alcanzada por el equipo amarillo, que ha cerrado la temporada en puestos de Liga de Campeones por segundo año consecutivo. Pese a ello, el Villarreal ha optado finalmente por no hacer efectiva la opción de compra, por lo que el futbolista volverá al Sevilla de cara a la próxima campaña.

Más opciones en el extremo

Una posición, la de extremo, que el Submarino tiene al completo para la próxima temporada. Además del sobresaliente Moleiro, el Villarreal contará con los jugadores de la actual plantilla Pepe y Buchanan y regresaran dos futbolistas cedidos, como Ilias Akhomach y Thiago Fernández, una de las apuestas del club a futuro que ha caído de pie en el fútbol español, realizando una gran recta final de temporada con el Real Oviedo.