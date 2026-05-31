Carlos Romero encabeza la lista de cedidos que vuelven al Villarreal

El Villarreal CF encara el inicio de su nuevo proyecto 2026/27 con una segunda vía de planificación: el regreso de los futbolistas que han competido como cedidos durante la temporada 2025/26. No todos vuelven con el mismo cartel ni con las mismas opciones de quedarse, pero sus casos marcarán buena parte de la pretemporada y de las primeras decisiones del nuevo cuerpo técnico encabezado por Iñigo Pérez.

El retorno más claro es el de Carlos Romero. El lateral izquierdo ha completado una gran temporada en el Espanyol y regresa al Submarino con la etiqueta de jugador preparado para asumir un papel importante. El Submarino lo renovó antes de cederlo de nuevo al club perico, una operación sin opción de compra que ya dejaba claro que la entidad amarilla contaba con él para el futuro.

Tras la no renovación de Alfonso Pedraza, Romero aparece como una pieza de peso para competir el puesto con Sergi Cardona y reforzar una demarcación que el club considera tener muy bien cubierta.

Casos abiertos

Más abierta está la situación de los extremos. Thiago Fernández e Ilias Akhomach regresarán después de haber estado cedidos en Primera División y ambos deberán ganarse la confianza del nuevo entrenador durante el verano.

Thiago Fernández intentando regatear a Mouriño / LaLiga

El argentino, que llegó al Villarreal procedente de Vélez Sarsfield y salió cedido en invierno al Real Oviedo hasta final de curso, ha dejado mejores sensaciones en la segunda vuelta y ofrece un perfil de desborde, verticalidad y margen de crecimiento.

Su problema puede estar en el cupo de tres extranjeros que el Submarino tiene cubiertos con Luiz Júnior, Tajon Buchanan y Alex Freeman. Los cuatro, contando al argentino, no caben.

Ilias, por su parte, se marchó al Rayo Vallecano tras renovar hasta 2028 y en una cesión sin opción de compra, aunque una lesión le frenó en la recta final cuando buscaba continuidad y también le penalizó en sus opciones con Marruecos, quedándose sin Mundial.

Y otro nombre que encaja en la nueva hoja de ruta es Dani Requena. El mediocentro granadino, cedido en el Córdoba CF en LaLiga Hypermotion, forma parte de ese grupo de canteranos con los que el Villarreal quiere rejuvenecer la plantilla y recuperar peso de la Cantera Grogueta.

El Villarreal quiere que Dani Requena, tras su cesión en el Córdoba, haga la pretemporada con el primer equipo. / Diario de Córdoba

Su futuro dependerá del dibujo del centro del campo, de las salidas y de si el cuerpo técnico considera que ya está preparado para competir en el primer equipo o necesita otro paso intermedio.