La crónica | El Villarreal B pone la directa y encarrila pronto la eliminatoria ante el Zamora (2-0)

El Villarreal B golpeó primero. Superó al Zamora CF en el partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División. Un arranque letal de los muchachos de David Albelda les permitió situarse 2-0 en el marcador en el minuto 15. Luego llegó la reacción de los zamoranos de Óscar Cano, que tuvieron que dar un paso adelante. En la segunda parte, el equipo vila-realense no tuvo balón y dispuso de menos ocasiones. Los castellanos buscaron un gol que nunca consiguieron anotar. En una semana, el dictamen final.

El inicio

Un buen arranque del partido permitió al filial amarillo cobrar ventaja en el marcador. Los de la Plana salieron como bólidos. Avisaron un par de veces con su juego vertical y abierto; y en apenas cuatro minutos se pusieron con 2-0 en el marcador. El primero lo firmó el delantero internacional Ayman Arguigue, tras una subida del lateral Dani Budesca que asistió al ariete y, tras recortar, envió el cuero al fondo de las mallas.

Hugo López intenta deshacerse de varios jugadores del Zamora en el partido del Mini. / Toni Losas

Desatado el filial amarillo, el segundo puñal lanzado por el Villarreal B acabó con el 2-0 en el marcador. Un extraordinario Joselillo Gaitán remató de tiro cruzado tras una buena acción con asistencia incluida del joven murciano Hugo López. En 15 minutos, el equipo de David Albelda tenía el encuentro controlado, pero no sentenciado.

El Zamora, a más

Claro está, con el 2-0 el conjunto castellano de Óscar Cano no tuvo más remedio que dar un paso adelante. En este caso se unió que el Villarreal B levantó un poco el pie de acelerador y que el Zamora CF adelantó más sus líneas. Es justo reconocer que, de las tres ocasiones que dispusieron los rojiblancos, en dos de ellas el portero valenciano Rubén Gómez dejó claro que es uno de los mejores arqueros de la Primera Federación.

Buena primera parte de un Villarreal B que sufrió bastante más en la segunda parte. / Toni Losas

Mario Losada, el jugador más peligroso de los visitantes, dio un toque de atención en el minuto 25; y ocho minutos más tarde dio otro aviso tras un error en la salida del balón de los vila-realenses, pero Rubén apareció y evitó el 2-1 para el Zamora CF. Lo mismo sucedió en el minuto 38 con un centro-chut de Carlos Ramos, donde el balón se envenenó y le obligó a estirarse para evitar el tanto castellano. Con el 2-0 se llegó al descanso.

Segunda parte

El Zamora salió al terreno de juego más enganchado al partido. Nada tuvo que ver la segunda parte con la primera. El filial amarillo, sin acabar de sufrir, no acabó de sentirse cómodo en el terreno de juego ante un rival que tuvo más posesión, pero sin colmillo arriba. A pesar de todo eso, el 3-0 asomó con el Mini Estadi en el minuto 68 con un tiro de Gaitán que atajó el portero local. Los minutos pasaron, impotencia zamorana y control de la situación para un filial que el próximo domingo intentará sentenciar el pase a la final.

Ficha técnica

-2- Villarreal CF B: Rubén Gómez; Budesca, Jean Yves, Lautaro, Eneko Ortiz; Alassane (Thiam, min. 74), Carlos Maciá; Nizar, Hugo López (Bonafé, min. 74), Joselillo Gaitán; y Ayman (Pau Cabanes, min. 58).

-0- Zamora CF: Fermín Sobrón; Diego Moreno (Athuman, min. 86), Luego, Erik Ruiz, Dani Merchán (Loren, min. 86); Markel Lozano; Kike Márquez, Mario García (Carbonell, min. 77), Carlos Ramos, Damar (Sancho, min. 67); y Mario Losada.

Goles: 1-0. Min. 11: Ayman. 2-0. Min. 15: Gaitán.

Árbitro: Gerard Brull Acerete (catalán). Amonestó a los locales Lautaro, Nizar, Cabanes y Alassane; y al visitante Erik Ruiz.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 3.000 espectadores.