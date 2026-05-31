La previa | El Villarreal CF B busca el mejor resultado para sentenciar la eliminatoria en Zamora

Llega la hora de la verdad para los que quieran competir en Segunda División la próxima temporada. Entre ellos estará el Villarreal CF B de David Albelda que, tras una magnífica segunda vuelta, logró alcanzar la cuarta plaza de la clasificación. Eso le otorgó estar en estos ‘play-offs’ de ascenso que para el filial amarillo arrancan esta tarde-noche en el Mini Estadi (20.30 horas) recibiendo al Zamora CF de Óscar Cano. El partido lo dirigirá el colegiado de Palamós, Gerard Brull Acerete, de 29 años, que esta temporada dirigió los triunfos en casa ante el Marbella (3-1) y el Algeciras (4-0).

La suerte está servida. Ahora es cuando no está permitido dar un paso en falso porque se puede pagar caro, y más jugando primero en casa y con la vuelta en la capital zamorana, en el estadio Ruta de la Plata. En caso de salir airosos de esta primera eliminatoria el conjunto de la Plana se enfrentaría en la gran final al equipo que resulte vencedor del emparejamiento Real Madrid Castilla-CE Sabadell.

Ayman Arguigue apunta a ser el recambio de Albert García en la punta del ataque. / Juan Francisco Roca

Pero toca pensar sólo en este primer doble duelo ante un Zamora CF con mucho oficio y que hace 17 años ya vivió una eliminatoria similar. Por aquel entonces la escuadra ‘grogueta’ ganó en los dos partidos al equipo castellano, por un doble 2-0. Ha llovido mucho y esa temporada 2007/08 el Villarreal B acabó logrando su primer ascenso a Segunda, tras eliminar también al Lorca y al Real Jaén.

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El filial amarillo afrontará este partido de ida con la importante baja de su delantero y máximo goleador, Albert García, expulsado en la última jornada de la fase regular, al ver roja directa. Además, tampoco estará disponible para esta cita el extremo Barry, lesionado, lo mismo que sucede con Facundo Viveros. El resto de los efectivos están disponibles para David Albelda. El once será muy renovado respecto al que jugó en la última jornada en el campo del Atlético Sanluqueño, con la novedad en la punta del ataque de Ayman Arguigue, sustituto de Albert García.

Dani Budesca es uno de los fijos del Villarreal B en el lateral izquierdo. / Juan Francisco Roca

A tener en cuenta

Los abonados del Villarreal entrarán gratis presentado su abono 2025/26, al igual que las personas que posean el ‘Carnet Simpatizante. No habrá venta de entradas en taquillas. Estas estarán abiertas únicamente para incidencias. La apertura del Mini Estadi se realizará una hora y media antes del inicio del encuentro. La afición accederá por el parking del CEM Pau Francisco Torres.