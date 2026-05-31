Terrats, Forés, Ojeda y Víctor Moreno: la carpeta pendiente de los cedidos del Villarreal

Al margen de los cedidos que, en un principio, entran en los planes del primer equipo del Villarreal CF de la próxima campaña (Carlos Romero, Ilias Akhomach, Dani Requena y Thiago Fernández), después aparece una carpeta más compleja con otros cuatro futbolistas que han estado cedidos en el presente ejercicio y deben regresar a la entidad.

Ramón Terrats volverá tras su cesión en el Espanyol, que tenía una opción de compra de 3,5 millones de euros más variables y que no será ejecutada. En principio, no parte con sitio claro en la primera plantilla. Algo similar ocurre con Álex Forés, que ha tenido poco protagonismo en el Real Oviedo y regresará con un año más de contrato, aunque todo apunta a que habrá que buscarle una salida.

También deben volver Thiago Ojeda y Víctor Moreno, ambos cedidos en la Cultural Leonesa. El mediocentro argentino (Ojeda) salió en verano y el delantero granadino ( Moreno) lo hizo en enero para competir en Segunda División.

Victor Moreno se marchó a la Cultural Deportiva en el mercado invernal / Juan Francisco Roca

En sus casos, el futuro puede quedar ligado a la situación del Villarreal B. El filial amarillo está inmerso en la fase de ascenso a Segunda División y se medirá al Zamora esta noche a las 20:30 horas en el partido de ida de una eliminatoria que puede condicionar la planificación de varios jóvenes. Si el Mini Submarino logra el salto, algunos jugadores sin sitio inmediato en el primer equipo podrían encontrar acomodo en una categoría ideal para seguir creciendo o, en su defecto, buscarles equipo.