El Villarreal, anfitrión del mejor torneo de fútbol base que puedas imaginar

La Ciudad Deportiva Pamesa de Vila-real volverá a convertirse en el gran escaparate del fútbol base español. Del 5 al 7 de junio, el Villarreal CF será el anfitrión de la 33ª edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, una cita de referencia para las mejores canteras del país y una plataforma histórica para detectar el talento que viene.

El campeonato sub-12 reunirá a los equipos de cantera de los 20 clubs que compiten esta temporada en LaLiga EA Sports, en un torneo organizado por LaLiga, la Fundación José Ramón de la Morena y el Villarreal CF.

Los que han pasado

La competición se ha consolidado como una de las grandes ventanas del fútbol formativo internacional.

Desde su primera edición, hace ya tres décadas, por el torneo han pasado futbolistas que después marcaron época en la élite, como Xavi Hernández, Iker Casillas, Santi Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal, entre muchos otros.

Tres días de fútbol base en Vila-real

El Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures arrancará el viernes 5 de junio a las 10.00 horas , con la disputa de la fase de grupos a lo largo de toda la jornada. Será el primer gran filtro de una competición que reúne cada año a algunas de las promesas más interesantes del panorama nacional .

arrancará el , con la disputa de la a lo largo de toda la jornada. Será el primer gran filtro de una competición que reúne cada año a algunas de las . Los octavos de final comenzarán el sábado 6 de junio a las 10.00 horas; mientras que los cuartos de final se disputarán esa misma tarde, a partir de las 18.00 horas .

comenzarán el mientras que los se disputarán esa misma tarde, a partir de las . La jornada definitiva llegará el domingo 7 de junio, con las semifinales desde las 10.00 horas. A continuación, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, previsto para las 12.30 horas, y la gran final, programada para las 13.00 horas.

Las mejores canteras de LaLiga EA Sports

El torneo contará con la presencia de los equipos sub-12 de los 20 clubs de LaLiga EA Sports, distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos. Entre los participantes figuran canteras de máximo nivel como las de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia CF, Real Sociedad, Sevilla FC o el propio Villarreal CF.

El anfitrión, el Villarreal CF, ha quedado encuadrado en el Grupo D, junto a Atlético de Madrid, Sevilla FC, CA Osasuna y Elche CF, en uno de los grupos más atractivos del campeonato.

Grupos

Grupo A

Real Madrid, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad y Levante UD.

Grupo B

Real Betis, RCD Espanyol, Celta, Girona FC y RCD Mallorca.

Grupo C

FC Barcelona, Valencia CF, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y Real Oviedo.

Grupo D

Atlético de Madrid, Villarreal CF, Sevilla FC, CA Osasuna y Elche CF.

Un escaparate para las estrellas del futuro

El Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures no es solo un torneo de cantera. Es una de las competiciones que mejor anticipa el futuro del fútbol español. Muchos de los nombres que hoy ocupan portadas, estadios y grandes noches europeas tuvieron antes su primer escaparate en esta cita.

La lista habla por sí sola. Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Santi Cazorla, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal son algunos de los futbolistas que pasaron por una competición que se ha convertido en sinónimo de talento, proyección y formación.

Por eso, la cita de Vila-real volverá a reunir durante tres días a técnicos, clubs, familias y aficionados alrededor de un mismo escenario: el lugar donde empiezan a asomar los jugadores que pueden marcar el fútbol de los próximos años.

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El Villarreal CF, anfitrión de una cita de referencia

La elección de la Ciudad Deportiva Pamesa refuerza el vínculo del club amarillo con el fútbol formativo. La entidad grogueta ha convertido su estructura de cantera en una de las señas de identidad del proyecto, con una apuesta constante por el desarrollo de jugadores y por la organización de eventos de primer nivel.

Durante tres días, Vila-real será el epicentro del fútbol base nacional. Una oportunidad para disfrutar de los mejores talentos sub-12 de LaLiga EA Sports y para comprobar, una vez más, por qué el Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures es considerado uno de los grandes torneos de cantera del mundo.

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