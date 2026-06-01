La llegada de Iñigo Pérez, inminente: así será su primera semana en el Villarreal

El Villarreal CF escenifica el cambio de guardia en el banquillo esta semana, con la llegada oficial de Iñigo Pérez para recoger el exitoso testigo de Marcelino García.

Apenas 72 horas de despedirse con honores del Rayo Vallecano, donde ha dejado un legado difícilmente de igualar para una entidad modesta como la madrileña (subcampeón de la Conference, dos octavos puestos de LaLiga EA Sports y un balance de 44 victorias en 113 encuentros con los franjirrojos), Iñigo Pérez asume este lunes (1 de junio del 2026), de forma oficial, los mandos del Submarino.

Reciente adiós a Vallecas

No obstante, por encima, incluso, de las elevadas prestaciones futbolísticas y de los resultados, el navarro ha dejado su huella en Vallecas, donde los futbolistas, en las últimas semanas, cuando ha trascendido su marcha, han ido dedicándolo elogios aquí y allá. Iñigo se va con el reconocimiento unánime a su trabajo por parte del vestuario, la directiva y la afición.

«Se han cumplido los puntos que me marqué y me siento en paz», dijo, a modo de resumen, el viernes, cuando hizo oficial lo que era un secreto a voces, acompañado de Raúl Martín Presa, quien soñaba con convertir al pamplonica en su particular Simeone, después de algo más de dos años como piloto de la nave vallecana.

Iñigo Pérez corroboró el viernes que en su momento declinó la oferta de renovación «muy agradecido», entendiendo que su destacadísima labor con los franjirrojos merecía dar un paso adelante en su carrera. Más que un paso, da un salto enorme, asumiendo los mandos del tercer clasificado y uno de los participantes en el exclusivo mundo de la Champions.

Ya piensa como un groguet

La entidad amarilla anunciará, en las próximas horas, la incorporación del navarro, que este martes tendrá su particular bautismo con la presentación oficial.

El preparador navarro vivirá jornadas, sino horas, frenéticas, puesto que tiene previsto prolongar su estancia en Vila-real al menos en lo que resta de semana.

Iñigo aprovechará para sumergirse de lleno en el mundo groguet, conociendo a fondo las idílicas instalaciones en las que trabajará así como la amplitud de recursos de los que dispondrá. Además, también conocerá a buena parte del personal con el que tratará.

El nuevo inquilino del banquillo del Estadio de la Cerámica también será un habitual de la Ciudad Deportiva Pamesa, escenario, del viernes al domingo, de la 33ª edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, con algunos de los jugadores que están llamados a recoger el testigo de los Pau Navarro, Carlos Maciá...

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa

Lo más inmediato

Se presume un verano largo, teóricamente con menos movimiento de entradas y salidas que el del 2025, pero Iñigo Pérez y la dirección deportiva del Villarreal avanzarán en las líneas maestras de la plantilla de un ejercicio claramente marcado por la mejora en la Champions League (el desafío, deportivo y económico, pasa por estar al menos en los play-off) y tratar de repetir el podio liguero. Sin olvidarse de superar ese bloqueo en la Copa del Rey y aspirar a, por fin estar en las rondas avanzadas.

Entre las decisiones más inmediatas, la definición de la pretemporada. Después de varios contratiempos, todo hace indicar que una parte del trabajo estival se centrará en la zona de los Alpes.

De hecho, a falta de confirmación oficial, el Submarino tomará parte en la Como Cup que, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, contará con la participación del anfitrión (recién clasificado para la Champions), el Crystal Palace de Yeremy Pino (flamante vencedor de la Conference ante el Rayo de Iñigo), el Lens de Francia y el Al-Ula de Arabia Saudí (a expensas de conocer al equipo que complete el sexteto).

La era Iñigo Pérez en el Submarino arranca ya mismo.