Los registros como visitante del Villarreal B que invitan al optimismo ante el Zamora en el 'play-off' de ascenso a Segunda División

Si algo destacado tiene este Villarreal B, que el domingo superó al Zamora CF en el partido de ida de la primera eliminatoria por ascender a Segunda División, es la fortaleza que ha ganado con el paso de los partidos, tras un arranque dubitativo. En toda la segunda vuelta el equipo de David Albelda sólo ha perdido un partido y fue en el campo del CD Teruel (1-0). Esa fortaleza defensa la intentará mantener el domingo en el Ruta de la Plata cuando se juegue la vuelta de esta eliminatoria (18.30 horas).

Con una renta de 2-0 acudirá el equipo vila-realense en busca de lograr el pasaporte para la final por el ascenso. El Villarreal B acabó siendo el segundo mejor de su grupo en la segunda vuelta, donde los nueve partidos que disputó lejos de casa los saldó con triunfos ante el Nàstic, Betis Deportivo, Antequera, Marbella y Alcorcón; empates ante el Atlético Madrileño, Europa y Atlético Sanluqueño, y la mencionada única derrota frente al Teruel.

Trabajada victoria en el Mini Estadi para un Villarreal B que tuvo un impresionante arranque. / Villarreal CF

El Zamora CF en su campo venció en 10 ocasiones, empató en cinco y perdió cuatro veces y fue frente al Avilés y Unionistas de Salamanca (2-3), Tenerife (0-1) y Cacereño (1-2). Eso sí, el conjunto de Óscar Cano es muy intenso en su campo, con su juego aguerrido y muy directo, con peligro constante en las acciones a balón parado.

Ya se ganó 0-2 hace 17 años

Cabe destacar ese primer ascenso del Villarreal B a Segunda División que tuvo lugar la temporada 2008/09 en el ‘play-off’ de ascenso. Entonces la ida se jugó en el Ruta de la Plana y el equipo de Juan Carlos Garrido se impuso por 0-2, gracias a los goles de Javi Matilla y de Gerard Berodia en propia portería. En la vuelta, en El Madrigal, también se ganó por 2-0 y se pasó de ronda.

Las paradas de Rubén Gómez permitieron al filial amarillo conservar su portería a cero. / Villarreal CF

Por aquel entonces se necesitaban tres eliminatorias para ascender. Zamora fue la primera y se superó, luego llegó el Lorca Deportivo y también se superó y en la gran final frente al Real Jaén se logró el histórico ascenso a Segunda tras vender en el Nuevo Victoria por 1-2.