Cienfu echa raíces en el Villarreal femenino y renueva hasta el 2027

Una futbolista de primer nivel que echa raíces el Villarreal femenino. El club de la Plana Baixa anunció este pasado lunes que ha sellado la continuidad de María Cienfuegos, Cienfu, centrocampista asturiana y una de las futbolistas más emblemáticas del club, la cual seguirá defendiendo la elástica amarilla en los próximos retos que afrontará el equipo. De esta manera, Cienfu prolonga su compromiso hasta el 2027.

María Cienfuegos, Cienfu, ha renovado con el Villarreal hasta el 2027. / Villarreal CF

La centrocampista María Cienfuegos Baragaño (08/04/2001, Langreo, Asturias) aterrizó por primera vez en la 2020/21, siendo parte activa del histórico ascenso a la élite del fútbol femenino. En su primera etapa completó tres grandes años acumulando 76 partidos, regresando en la 2024/25, sumando ya 132 partidos oficiales.

Regularidad e importancia en el centro del campo

La importancia de Cienfu ha quedado más que demostrada en esta última campaña 2025/26. La asturiana ha sido el auténtico motor del centro del campo del Submarino, disputando un total de 30 encuentros, aportando un gol y demostrando la total confianza del cuerpo técnico al haber saltado al verde como titular en 28 de esos 30 compromisos. Con su continuidad asegurada, el Villarreal Femenino mantiene a una futbolista diferencial.

El Villarreal femenino no pudo ascender a Primera División ante el Valencia Féminas. / Villarreal CF

Decepción 'grogueta'

Cabe recordar que el Villarreal femenino perdió en el tiempo de descuento de la final de la fase de ascenso la posibilidad de ascender a Primera División. El conjunto de Jordi Ferriols ganaba en casa del Valencia Féminas por 0-1, resultado que le servía al haber empatado 1-1 en la Ciudad Deportiva José Manuel Laneza. Pero en el minuto 100, las valencianistas igualaron el choque 1-1, tanto que les sirvió para subir a Primera División y dejar con la miel en los labios al Submarino, ya que en la prórriga no pudo anotar gol alguno. Durante 79 minutos fue equipo de Primera el Villarreal, que la próxima temporada volverá a intentar el ascenso.