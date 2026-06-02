Iñigo Pérez ya cuenta un un registro histórico en el Villarreal nada más llegar: es el...

La noticia que todo el mundo amarillo esperaba se hizo, por fin, oficial. Había que esperar a que el Reayo Vallecano disputara la final de la Conference League y que tanto el protagonista como su antiguo club anunciaran que no continuaría ligado a la entidad madrileña. Tras ello, el Villarreal CF informó este pasado lunes el haber alcanzado un acuerdo con Iñigo Pérez, que será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas, es decir, dirigirá al Submarino hasta el 30 de junio de 2029.

El técnico navarro será presentado como nuevo técnico amarillo mañana este martes 2 de junio, a las 18.30 horas, en el Club 1923 del Estadio de la Cerámica. El acto, exclusivo para medios de comunicación, podrá seguirse en directo por los perfiles oficiales de redes sociales del Villarreal CF.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal. / RONALD WITTEK

Joven pero muy preparado

Iñigo Pérez Soto (Pamplona, Navarra, 18 de enero de 1988) es un joven entrenador que en Primera División ha dirigido al Rayo Vallecano como experiencia principal. Como técnico rayista, Iñigo ha alcanzado la final de la UEFA Europa Conference League (25/26) y ha igualado la mejor clasificación histórica rayista en la máxima categoría (8º clasificado, en la 24/25).

Su andadura como técnico comenzó en las filas del propio conjunto vallecano, donde ejerció como segundo entrenador del entrenador del Bournemouth Andoni Iraola. Con la marcha de este al fútbol inglés, Iñigo Pérez no pudo acompañarle por problemas burocráticos y acabó tomando las riendas rayistas en febrero de 2024, sucediendo a Francisco Rodríguez tras su destitución.

Marcelino abraza a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

Además de su brillante y prometedora etapa como entrenador, Iñigo Pérez también fue futbolista profesional. Como jugador, defendió los intereses del Athletic Club, SD Huesca, RCD Mallorca, CD Numancia y CA Osasuna, club donde firmó su retirada en 2022.

El nuevo preparador amarillo disputó 87 partidos en Primera División, 187 en Segunda División, 28 de Copa del Rey y 14 de Europa League, además de 87 partidos en Segunda División B, la actual Primera Federación.

Fernando Roig, presidente del Villarreal, junto a Unai Emery. / Villarreal CF

El más joven ‘groguet’ en Primera

El nuevo técnico del Sumarino será el entrenador más joven en dirigir en Primera División al primer equipo de la entidad grogueta, puesto que lo hará con 38 años.

Iñigo Pérez cumple años el 18 de enero, por lo arrancará la campaña en agosto con sus 38 años actuales, una edad que le convertirá en el técnico más joven en dirigir al conjunto de la Plana Baixa en la máxima categoría del fútbol español por delante de Javi Calleja.

Calleja se estrenó al frente del primer equipo el 1 de octubre de 2017, tras ser destituido Fran Escriba después de las seis primeras jornadas. El madrileño, que dirigía hasta entonces al equipo filial, había cumplido en mayo 39 años.

Otros entrenadores que dirigieron con una edad similar al Villarreal fueron Juan Carlos Garrido, que se hizo cargo del equipo con 40 años, también procedente de la cantera, o José Francisco Molina y Miguel Ángel Tena (director de fútbol de la entidad de la Plana Baixa y que ha dirigido al equipo en dos partidos de manera interina) que lo hicieron ambos con 41 años. En el otro lado, Quique Setién dirigió por primera vez en Primera al Villarreal con 64 años.

Marcelino García y Manuel Pellegrini, antes del Real Betis-Villarreal. / Agencias

El más joven de la historia fue en Segunda

No obstante, Julio Velázquez, también ascendido de la Cantera Grogueta, llegó a dirigir al primer equipo del Villarreal con 31 años aunque lo hizo en Segunda División en la primera vuelta del ejercicio 2012/13 y no en Primera como lo hará Iñigo Pérez, que además también dirigirá en Champions.

Javi Calleja, en su etapa como entrenador del Villareal. / Mediterráneo

Semana en la Plana Baiaxa

Cabe recordar que Iñigo aprovechará esta semana para sumergirse de lleno en el mundo groguet, conociendo a fondo las idílicas instalaciones en las que trabajará así como la amplitud de recursos de los que dispondrá. Además, también conocerá a buena parte del personal con el que tratará en su jornada diaria en Miralcamp.

El nuevo inquilino del banquillo del Estadio de la Cerámica también será un habitual de la Ciudad Deportiva Pamesa, escenario, del viernes al domingo, de la 33ª edición del Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures.