Irene Miguélez: «Ahora estamos dolidas, pero el Villarreal volverá pronto a la Liga F»

Se derramaron lágrimas en cantidades industriales a la conclusión del partido. Las jugadoras del Villarreal femenino, su cuerpo técnico y la afición, quedó incrédula, rota del dolor y la rabia por quedar apeadas del ascenso a la Liga F en el minuto 100. Toda la crueldad del mundo recayó en la escuadra de La Plana en el partido más decisivo de la temporada, ya finalizada «Sentimos rabia e impotencia porque lo teníamos ahí y se nos ha ido en la última jugada», confesó rota por el dolor Irene Minguélez, central del Villarreal.

La igualdad total había marcado esta eliminatoria definitiva, donde las vila-realenses plantaron cara con un orgullo encomiable. Sin embargo, el destino guardaba un golpe letal en el tiempo de descuento (90+10) que transformó la ilusión del ‘Submarino’ amarillo en un mar de desolación total sobre el césped. A pesar de la extrema gravedad del golpe anímico, Minguélez quiso dar la cara inmediatamente para poner en valor el esfuerzo de sus compañeras: «Estoy muy orgullosa del equipo, hemos hecho un trabajo espectacular durante toda la temporada».

Irene Miguélez, una jugadora de mucho peso en el Villarreal, cumplió los 100 partidos de amarilla. / Villarreal CF

Aceptando el duro desenlace, pero con la cabeza alta, la joven central castellonense ejerció como portavoz del sentir de un vestuario hundido por la forma en que se escapó el billete dorado. «Estamos muy dolidas», reconoció con total sinceridad Irene Miguélez, reflejando el sentir de una afición que vio la gloria a escasos segundos del pitido final.

Trágico final

Una temporada brillante con un desenlace dramático. Minguélez se mostró tajante al asegurar que este golpe fortuito no destruirá los cimientos del proyecto deportivo de la entidad. «El Villarreal volverá pronto a la Liga F», sentenció la defensora con una firmeza que invita al optimismo de cara al nuevo curso liguero.

Finalmente, dejó entrever en que el fútbol les debe una revancha inmediata y que el grupo ya piensa en levantarse de la lona, recuperarse anímicamente y pensar que la temporada 2026/27 tiene que ser la de la reválida. «No ha podido ser, pero volveremos; no nos merecíamos este final, pero vamos a seguir luchando el año que viene por subir», concluyó.