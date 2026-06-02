El Villarreal ya conoce uno de sus rivales en la pretemporada: ni más ni menos que un campeón de la Champions
Tras el final del curso 25/26, el Submarino se encamina a una ilusionante 26/27 con Iñigo Pérez como técnico en su primera temporada de amarillo
Poco a poco se van conociendo novedades en cuanto a la pretemporada y partidos estivales del Villarreal CF. Ayer, el PSV Eindhoven de los Países Bajos anunció que recibirá al Submaroino en el mes de julio. Ni más ni menos que un campeón de la Champions League. Eso sí, hace ya muchos años, en la temporada 1987/1988.
Concretamente ambos equipos disputarán un encuentro de pretemporada el sábado 25 de julio en el Phillips Stadion de Eindhoven, la casa del PSV. Un duelo con horario por confirmar y que será televisado por la web oficial del PSV.
Después de varios contratiempos, todo hace indicar que una parte del trabajo estival se centrará en la zona de los Alpes.
De hecho, a falta de confirmación oficial, el Submarino tomará parte en la Como Cup que, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, contará con la participación del anfitrión (recién clasificado para la Champions), el Crystal Palace de Yeremy Pino (flamante vencedor de la Conference ante el Rayo de Iñigo), el Lens de Francia y el Al-Ula de Arabia Saudí (a expensas de conocer al equipo que complete el sexteto).
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