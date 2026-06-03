El premio que ha ganado Iñigo Pérez nada más aterrizar en el Villarreal: el 'Banquillo de Oro'
El Comité de Entrenadores de la RFEF reconocerá este sábado al nuevo míster amarillo concediéndole el mayor galardón como entrenador del LaLiga
Llega al Submarino bautizado y con el reconocimiento del fútbol nacional y europeo. Iñigo Pérez, flamante nuevo entrenador del Villarreal CF que fue presentado el martes en el Estadio de la Cerámica y hasta ahora entrenador del Rayo Vallecano, recibirá este próximo sábado 6 de junio el premio Banquillo de Oro por su labor al frente del equipo madrileño, galardón que otorga el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
El preparador navarro, cuyo fichaje por el club de la Plana Baixa se oficializó el pasado lunes, con un contrato de tres temporadas, debutó como primer entrenador en el equipo vallecano en febrero de 2024.
Grandes números en el Rayo
En dos temporadas y media, su mayor logro fue llevar al conjunto madrileño a la final de la UEFA Europa Conference League del presente curso 2025/26.
Además, su Rayo Vallecano finalizó en octava posición en LaLiga EA Sports, lo que le ha valido el paso al club que preside Fernando Roig, que disputará la Liga de Campeones el próximo ejercicio 2026/27 tras terminar la temporada en tercera posición.
««He disfrutado mucho de lo experimentado en el Rayo. En estos dos años y medio, me ha dado tiempo a entrar en un equipo a mitad de temporada, jugar una liga normal, también compaginar Europa y liga. Eso te da bagaje para poder afrontar un reto como este en el Villarreal», dijo el martes en su presentación como groguet.
En la gala, que tendrá lugar en el hotel Meliá Castilla de Madrid, también serán premiados los mejores entrenadores de las primeras divisiones masculinas y femeninas de fútbol, fútbol sala y fútbol playa, así como las segundas divisiones masculina y femenina de fútbol, la masculina de fútbol sala y, en fútbol, de cada grupo de Primera Federación y Segunda Federación.
Otros reconocimientos
Además, también recibirán un reconocimiento los técnicos españoles campeones de competiciones europeas: Luis Enrique Martínez, de la Liga de Campeones masculina con el PSG; Pere Romeu, de la Liga de Campeones femenina con el Barcelona; Unai Emery, de la Liga Europa masculina con el Aston Villa; y Álvaro López, de la Liga de Campeones juvenil con el Real Madrid.
La comisión de valoración del Comité de Entrenadores de la RFEF tuvo en cuenta para su decisión «tanto los resultados obtenidos por los técnicos durante la temporada 2025-2026, además de por su comportamiento, respeto y la transmisión de valores», explicó la Federación Española en un comunicado.
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