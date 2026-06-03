Un Villarreal B con la etiqueta de equipo 'novel' a la hora de disputar 'play-off' o conseguir ascensos
Solo David Albelda y dos futbolistas tienen experiencia en estas fases de ascenso de categoría
Serán noveles, no tendrán experiencia en muchas cosas, pero son jóvenes y están sobradamente preparados para afrontar el reto de dar el salto al fútbol profesional vía ascenso a través de los temidos ‘play-offs’. Y es que en la plantilla del Villarreal B sólo hay tres componentes de este que han conseguido disputar dos eliminatorias de este tipo: el técnico David Albelda y los laterales Eneko Ortiz e Iván Rodríguez. Y pocos son los en su aún corta carrera deportiva han logrado un ascenso.
Por partes. Sólo hay tres que saben lo que es jugar un ‘play-off’ de ascenso. Uno es el técnico David Albelda, que además ascendió siendo el responsable del Atzeneta, la temporada 2019/20, de Tercera a Segunda B. El lateral izquierdo Eneko Ortiz jugó uno la campaña 2022/23 con el Alavés B, de Segunda a Primera Federación, pero no subió, y el también lateral Iván Rodríguez disputó un el pasado verano (2024/25) con el Andorra y dio el salto de Primera Federación a Segunda División.
Descensos
En la plantilla del Villarreal B, muy joven, tiene más futbolistas que han vivido sinsabores que éxitos. El portero Rubén Gómez descendió de Segunda a Primera Federación (2023/24); el central Ismael Sierra colecciona dos descensos con el Betis B a Tercera (2021/22) y con el Teruel también a Segunda Federación (2023/24). El joven lateral Arnau Forés bajó de Segunda Federación a Tercera con el Olot (campaña 2022/23).
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