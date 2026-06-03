El Villarreal ya tiene fecha para iniciar la primera pretemporada de la era Iñigo Pérez

El Villarreal CF ya tiene marcada en rojo la fecha de regreso al trabajo. La primera plantilla amarilla iniciará la pretemporada 2026/27 el próximo lunes 6 de julio, día en el que los futbolistas comenzarán a pasar las pertinentes pruebas médicas tras el periodo de vacaciones. Los reconocimientos se prolongarán durante las dos jornadas siguientes (7 y 8 de julio), antes de que el balón vuelva a rodar en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Será el primer paso de una pretemporada especialmente relevante para el Submarino, no solo por el regreso del equipo a la Champions League, sino también por el inicio de una nueva etapa deportiva. Íñigo Pérez, recién llegado al banquillo del Villarreal, dirigirá su primer entrenamiento el jueves 9 de julio, en horario todavía por determinar, en una sesión que abrirá oficialmente su ciclo al frente del conjunto amarillo.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF. / Manolo Nebot

El primer Villarreal de Íñigo Pérez echa a andar

La vuelta al trabajo supondrá el arranque del nuevo proyecto amarillo. Después de una temporada marcada por la clasificación europea y por el cambio de rumbo en el banquillo, el Villarreal iniciará en julio una preparación clave para asimilar conceptos, ajustar la plantilla y poner las bases competitivas de un curso exigente.

Iñigo Pérez tendrá sus primeros días para tomar contacto directo con el grupo, conocer el estado físico de sus futbolistas y empezar a trasladar su idea de juego. El nuevo técnico afrontará una pretemporada con doble objetivo: preparar al equipo para el inicio de LaLiga y llegar con garantías al regreso del club a la máxima competición continental.

En ese contexto, las primeras jornadas estarán centradas en las pruebas físicas, médicas y de rendimiento, antes de elevar progresivamente la carga de entrenamientos. La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza volverá a convertirse en el centro de operaciones del Submarino Amarillo antes de que el equipo empiece a sumar rodaje competitivo en sus primeros compromisos estivales.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

Un amistoso de nivel ante el PSV en Eindhoven

El primer partido confirmado de la pretemporada llevará al Villarreal hasta los Países Bajos. El conjunto amarillo se medirá el sábado 25 de julio al PSV Eindhoven, a partir de las 18.00 horas, en el Philips Stadion, uno de los escenarios históricos del fútbol neerlandés.

El duelo ante el PSV aparece como una primera prueba de gran nivel para el nuevo Villarreal. No será un amistoso menor, sino una cita ante un rival de prestigio europeo, campeón de la Copa de Europa en la temporada 1987/88 y habitual en competiciones continentales. Para Iñigo Pérez, el encuentro servirá para medir los primeros automatismos del equipo, probar estructuras y empezar a repartir minutos entre los futbolistas disponibles.

Además, el partido permitirá al Villarreal competir lejos de casa ante un rival acostumbrado a dominar, presionar alto y exigir intensidad con balón y sin balón. Un contexto ideal para empezar a calibrar el estado del equipo en plena fase de construcción, especialmente en una pretemporada en la que habrá que combinar carga física, adaptación táctica y gestión de una plantilla que volverá a tener calendario europeo.

La Como Cup, siguiente parada internacional

Tras el amistoso en Eindhoven, el Villarreal tiene previsto continuar su preparación en Italia con la disputa de la Como Cup, torneo de verano que se celebrará entre el 28 de julio y el 1 de agosto. La cita reunirá a varios equipos de perfil internacional y permitirá al Submarino acumular minutos de calidad en plena fase de pretemporada.

El torneo contará con el Como 1907 como anfitrión, además del Crystal Palace, el Lens francés, el Al-Ula de Arabia Saudí y un sexto equipo todavía pendiente de confirmación. Una nómina de participantes que convierte la Como Cup en una prueba interesante para el Villarreal, tanto por la variedad de estilos como por el nivel competitivo de los rivales.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

El Como llega reforzado por su crecimiento reciente y por su clasificación para la Champions, mientras que el Crystal Palace aterrizará en el torneo con el impulso de haberse proclamado campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano en la final. El Lens, por su parte, representa la exigencia física y táctica habitual del fútbol francés, mientras que el Al-Ula aportará un perfil distinto dentro de un torneo pensado para ofrecer rodaje y escaparate internacional.

Una pretemporada marcada por la Champions

El Villarreal encara este verano con la mirada puesta en una temporada de máxima exigencia. La presencia en la Champions League obliga al club a preparar con detalle cada tramo de la pretemporada, desde la planificación de cargas hasta la configuración definitiva de la plantilla.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

El calendario estival irá completándose en las próximas semanas, pero el club ya tiene definidas varias fechas clave: 6 de julio, regreso al trabajo; 9 de julio, primer entrenamiento de Iñigo Pérez; 25 de julio, amistoso ante el PSV; y del 28 de julio al 1 de agosto, participación en la Como Cup. Un itinerario que combina trabajo en casa, una salida de prestigio a Eindhoven y un torneo internacional en Italia.

La pretemporada también servirá para que el nuevo cuerpo técnico evalúe a los jugadores que regresan de cesión, a los jóvenes que puedan tener minutos con el primer equipo y a los futbolistas llamados a asumir un papel importante en el nuevo proyecto. En ese sentido, el verano será decisivo para perfilar jerarquías, roles y necesidades antes del cierre del mercado.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

El arranque de una nueva etapa amarilla

El Villarreal volverá a ponerse en marcha con la ilusión de un nuevo ciclo. La llegada de Iñigo Pérez abre una etapa diferente, con una idea renovada y el reto de competir en varios frentes. La exigencia será alta, pero también lo será la motivación de un equipo que regresa a la Champions y que quiere llegar al inicio oficial de la temporada con una base sólida.

La cuenta atrás ya ha comenzado. El 6 de julio, el Submarino Amarillo volverá a la actividad. Tres días después, Íñigo Pérez dirigirá su primera sesión. Y antes de que acabe el mes, el Villarreal ya habrá afrontado dos escenarios de peso para medir sus primeras sensaciones: el Philips Stadion de Eindhoven y la Como Cup en Italia. El verano marcará el punto de partida de un nuevo Villarreal.