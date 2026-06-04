El Villarreal blinda al chino Kevin Liu, que firma su primer contrato profesional

El Villarreal CF continúa blindando el talento de su cantera. El club amarillo ha cerrado la renovación de Kevin Liu (Kaiyuan Liu en chino), joven futbolista natural de China del cadete A del Submarino, que seguirá vinculado a la entidad grogueta después de firmar su primer contrato profesional. Una apuesta de futuro para un jugador que ha dejado muy buenas sensaciones en su primera etapa en la academia de la entidad amarilla.

El atacante asiático recaló la pasada campaña en el Villarreal con el objetivo de seguir dando pasos en su formación y acercarse al sueño de alcanzar la élite del fútbol profesional. Su rendimiento, progresión y adaptación han convencido al club, que no ha dudado en asegurar su continuidad dentro de una estructura formativa considerada como una de las más potentes del fútbol español.

Kevin Liu es un joven futbolista natural de China del cadete A del Villarreal que ha firmado su primer contrato como profesional. / Villarreal CF

Kevin Kaiyuan Liu, talento internacional para la Cantera Grogueta

Kevin Liu es un futbolista de perfil ofensivo, habilidoso y con capacidad para desequilibrar desde la banda. En el Cadete A del Villarreal CF ha mostrado personalidad, velocidad en la conducción y facilidad para encarar en el uno contra uno, cualidades que le han permitido completar una campaña destacada y ganarse la confianza de los responsables de la cantera amarilla.

Su renovación supone un nuevo paso en la política del Villarreal de detectar, formar y acompañar a jóvenes talentos con margen de crecimiento. En el caso de Kevin Liu, además, su presencia refuerza la dimensión internacional de una academia cada vez más reconocida fuera de España, capaz de atraer futbolistas de diferentes mercados y adaptarlos a una metodología propia.

Kevin Liu es un joven futbolista natural de China del cadete A del Villarreal que ha firmado su primer contrato como profesional. / Villarreal CF

El Submarino blinda a otro valor de futuro

La firma de su primer contrato profesional confirma la confianza del club en un jugador que todavía se encuentra en plena etapa de formación, pero que ya ha demostrado condiciones interesantes para seguir escalando categorías dentro de la entidad. El Villarreal entiende que la evolución del futbolista debe ser progresiva, con paciencia y dentro de un entorno competitivo que favorezca su desarrollo técnico, táctico y personal.

El caso de Kevin Liu se suma al de otros nombres que vienen llamando la atención en la Cantera Grogueta, una factoría que en los últimos años ha reforzado su prestigio con futbolistas de gran proyección. Entre los valores al alza aparecen perfiles como Carlos Maciá, Alassane Diatta, Joselillo Gaitán, Hugo López, Dani Budesca, Jean Ives Valou o Nizar, jugadores que representan el presente y el futuro de una estructura que sigue generando expectativas.

Carlos Maciá, mediocentro del Villarreal B que ya ha debutado con 17 años en Primera División con el primer equipo del Submarino. / Erik Pradas

Una de las mejores canteras de España

El Villarreal CF se ha consolidado como uno de los clubes de referencia en España en el trabajo de formación. Su Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, su metodología, la apuesta por la captación nacional e internacional y la conexión entre los diferentes escalones de la academia han convertido a la Cantera Grogueta en un modelo reconocido.

El club no solo busca formar futbolistas para competir en sus equipos de base, sino preparar jugadores capaces de acercarse al fútbol profesional. Esa filosofía ha permitido que el Villarreal sea un destino atractivo para jóvenes talentos que quieren crecer en un entorno exigente, moderno y con una clara vocación formativa.

Un paso más hacia el sueño profesional

Para Kevin Liu, esta renovación supone un impulso importante en su carrera. El futbolista chino seguirá formándose vestido de amarillo, integrado en una cantera que cuida cada detalle del proceso de crecimiento de sus jugadores. Su primer contrato profesional no es una meta definitiva, sino un punto de partida para seguir trabajando, evolucionando y ganándose nuevas oportunidades.

El Villarreal, por su parte, refuerza su apuesta por un talento joven que ha sabido adaptarse rápido y responder en el campo. Kevin Liu continuará su camino en el Submarino con el reto de confirmar las buenas expectativas generadas y seguir avanzando dentro de una de las academias más potentes del fútbol español.