El Villarreal cierra la temporada con doble premio en los banquillos... ahora a Marcelino

La gran temporada del Villarreal CF en Primera División sigue acumulando reconocimientos. Después de cerrar el ejercicio 2025/26 en la zona noble de la clasificación y sellar su regreso a la Liga de Campeones, el club amarillo también ha visto premiado el trabajo realizado desde el banquillo. Marcelino García Toral, técnico del Submarino durante la última campaña, ha sido elegido como el tercer mejor entrenador de LaLiga EA Sports 2025/26, según la clasificación anunciada por la propia competición.

El premio al mejor entrenador del año fue para Hansi Flick, preparador del FC Barcelona, campeón de Liga, mientras que el segundo puesto recayó en José Bordalás, técnico del Getafe. Marcelino completó el podio tras una temporada de enorme regularidad con el Villarreal, al que condujo hasta la tercera posición de LaLiga y devolvió a la máxima competición europea.

Marcelino saluda a Íñigo Pérez, antes del Rayo-Villarreal. / LaLiga

Marcelino, tercero tras devolver al Villarreal a la Champions

El reconocimiento a Marcelino llega como consecuencia directa de un curso de gran valor competitivo. El entrenador asturiano cerró su etapa en el Villarreal con una clasificación de enorme mérito, situando al equipo entre los mejores del campeonato y confirmando al Submarino como uno de los proyectos más sólidos del fútbol español.

Bajo su dirección, el Villarreal firmó una campaña que le permitió mirar de nuevo a Europa desde la élite. La clasificación para la Champions League supone un impulso deportivo, económico y de prestigio para la entidad, que volverá a competir la próxima temporada en el escaparate más exigente del continente. Ese rendimiento explica que LaLiga haya situado a Marcelino entre los tres mejores técnicos del campeonato.

Marcelino abraza a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

Por delante del exentrenador amarillo quedaron Flick, campeón con el Barcelona, y Bordalás, que llevó al Getafe hasta la séptima plaza y la clasificación para la Conference League. Un podio que refleja el peso de los resultados, pero también el valor de proyectos capaces de superar expectativas a lo largo de una temporada completa.

Iñigo Pérez, otro premio con sello groguet

La buena noticia para el Villarreal no se queda solo en Marcelino. El club amarillo también mira al futuro con otro reconocimiento de peso en los banquillos. Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF, ha sido elegido por el Comité de Entrenadores de la RFEF como el mejor entrenador de Primera División.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal. / Manolo Nebot

El técnico navarro, que tomará las riendas del nuevo proyecto groguet, llega al Estadio de la Cerámica después de una campaña muy valorada por los propios entrenadores. Su nombramiento como mejor preparador de la categoría por parte de la RFEF refuerza la apuesta del Villarreal por un perfil joven, moderno y con capacidad para liderar una nueva etapa.

Dos entrenadores premiados y un cambio de ciclo

De este modo, el Villarreal enlaza pasado, presente y futuro con dos técnicos reconocidos a nivel nacional. Por un lado, Marcelino se despide con el aval de una gran clasificación liguera, un billete para la Champions y un tercer puesto entre los mejores entrenadores de LaLiga. Por otro, Iñigo Pérez aterriza en el Submarino con el respaldo del Comité de Entrenadores, que le ha distinguido como el mejor técnico de Primera División.

El Villarreal ha celebrado la 3ª posición, la clasificación para la Champions y ha homenajeado a Marcelino en la última jornada de LaLiga. / Gabriel Utiel

El doble reconocimiento confirma el excelente momento deportivo del Villarreal CF, que no solo ha recuperado su sitio en la élite europea, sino que afronta el nuevo ciclo con un entrenador que llega avalado por su crecimiento, su propuesta futbolística y el prestigio ganado en el fútbol español.

Con Marcelino premiado por el curso que acaba de cerrar e Iñigo Pérez distinguido antes de iniciar su etapa en el banquillo amarillo, el Villarreal refuerza su imagen como uno de los clubes protagonistas de la temporada 2025/26 en LaLiga.