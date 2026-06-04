El mapa de la Champions League 2026/27: los posibles bombos del sorteo y los rivales que puede tener el Villarreal

El Villarreal CF ya tiene plaza en la Fase Liga de la Champions League 2026/27. El conjunto amarillo se clasificó por su posición en LaLiga 2025/26 y será uno de los cinco representantes españoles en la máxima competición europea junto a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis.

España contará con cinco equipos gracias a la plaza extra de rendimiento europeo. Esa quinta plaza ha sido para el Real Betis, mientras que Inglaterra también ha obtenido una plaza adicional, ocupada por el Liverpool.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

Cuándo es el sorteo de la Champions 2026/27

El sorteo de la Fase Liga de la Champions League 2026/27 se celebrará el 27 de agosto de 2026. La primera jornada se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre.

En este formato, cada club jugará ocho partidos: dos rivales de cada bombo, con cuatro encuentros en casa y cuatro fuera. No habrá grupos tradicionales. Los 36 equipos competirán en una clasificación única.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

Equipos clasificados directamente para la Fase Liga

Estos son los clubes que ya tienen plaza segura en la Fase Liga:

País / Equipos clasificados

España

Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis

Inglaterra

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Italia

Inter, Nápoles, Roma, Como

Alemania

Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart

Francia

PSG, Lens, Lille

Países Bajos

PSV, Feyenoord

Portugal

Oporto, Sporting CP

Bélgica

Club Brujas

Chequia

Slavia Praga

Turquía

Galatasaray

Ucrania

Shakhtar Donetsk

En total, hay 29 clubes con billete directo. Las otras siete plazas saldrán de las rondas previas y del play-off.

La fiesta del Villarreal CF por conseguir la 3ª plaza de LaLiga y la clasificación para la Champions League. / Gabriel Utiel

Así quedarían los bombos provisionales

Los bombos se ordenan por el coeficiente UEFA de clubes. A falta de las previas, esta es una proyección de cómo podría quedar el sorteo:

Bombo 1

Bombo 2

Bombo 3

Bombo 4

PSG

Borussia Dortmund

Feyenoord

Estrella Roja*

Bayern Múnich

Roma

Lille

Dinamo Zagreb*

Real Madrid

Sporting CP

Lyon*

Celtic*

Liverpool

Aston Villa

Bodø/Glimt*

Slavia Praga

Inter

Oporto

Nápoles

Slovan Bratislava*

Manchester City

Manchester United

RB Leipzig

Stuttgart

Arsenal

Club Brujas

Lech Poznan*

Barcelona

Real Betis

Shakhtar Donetsk

Como

Atlético de Madrid

PSV

Galatasaray

Lens

*Equipos que todavía deben clasificarse mediante previas en esta proyección.

Qué rivales puede tener el Villarreal

El Villarreal aparece provisionalmente en el bombo 3 con 59.000 puntos de coeficiente UEFA. Eso le garantiza un sorteo exigente: tendrá dos rivales del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4.

El equipo amarillo no podrá enfrentarse a clubes españoles en la Fase Liga. Por tanto, quedarían descartados como rivales Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis.

Entre los posibles rivales más potentes aparecen PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Roma, Aston Villa, Manchester United, Oporto o Sporting CP.

La plantilla del Villarreal celebró la clasificación para la Champions League 2026/27. / Villarreal CF

Fechas de las rondas previas de Champions

Antes del sorteo definitivo, la Champions repartirá siete plazas en las eliminatorias previas:

Ronda

Ida

Vuelta

Primera ronda previa

7/8 julio

14/15 julio

Segunda ronda previa

21/22 julio

28/29 julio

Tercera ronda previa

4/5 agosto

11 agosto

Play-off

18/19 agosto

25/26 agosto

Equipos importantes que deben jugar previas

Todavía no tienen asegurada la Fase Liga varios clubes de peso europeo. Entre ellos destacan Olympique de Lyon, Fenerbahçe, Olympiacos, Bodø/Glimt, Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Celtic, Estrella Roja, Dinamo Zagreb, Lech Poznan, AEK Atenas, Sturm Graz y Hearts.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

Una Champions de máxima exigencia

La Champions 2026/27 apunta a una edición especialmente fuerte. El Villarreal entrará en el sorteo desde el bombo 3 y con la certeza de que tendrá un calendario de alto voltaje desde septiembre.

La fecha clave será el 27 de agosto. Ese día se conocerán los ocho rivales del Villarreal en su regreso a la gran competición europea.