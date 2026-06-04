El mapa de la Champions League 2026/27: los posibles bombos del sorteo y los rivales que puede tener el Villarreal
El Submarino ya forma parte de la próxima UEFA Champions League, estará en la Fase Liga 2026/27 junto a Barcelona, Real Madrid, Atlético y Betis, en una edición con cinco clubes españoles y un sorteo previsto para el 27 de agosto
El Villarreal CF ya tiene plaza en la Fase Liga de la Champions League 2026/27. El conjunto amarillo se clasificó por su posición en LaLiga 2025/26 y será uno de los cinco representantes españoles en la máxima competición europea junto a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis.
España contará con cinco equipos gracias a la plaza extra de rendimiento europeo. Esa quinta plaza ha sido para el Real Betis, mientras que Inglaterra también ha obtenido una plaza adicional, ocupada por el Liverpool.
Cuándo es el sorteo de la Champions 2026/27
El sorteo de la Fase Liga de la Champions League 2026/27 se celebrará el 27 de agosto de 2026. La primera jornada se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre.
En este formato, cada club jugará ocho partidos: dos rivales de cada bombo, con cuatro encuentros en casa y cuatro fuera. No habrá grupos tradicionales. Los 36 equipos competirán en una clasificación única.
Equipos clasificados directamente para la Fase Liga
Estos son los clubes que ya tienen plaza segura en la Fase Liga:
País / Equipos clasificados
España
Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis
Inglaterra
Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
Italia
Inter, Nápoles, Roma, Como
Alemania
Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart
Francia
PSG, Lens, Lille
Países Bajos
PSV, Feyenoord
Portugal
Oporto, Sporting CP
Bélgica
Club Brujas
Chequia
Slavia Praga
Turquía
Galatasaray
Ucrania
Shakhtar Donetsk
En total, hay 29 clubes con billete directo. Las otras siete plazas saldrán de las rondas previas y del play-off.
Así quedarían los bombos provisionales
Los bombos se ordenan por el coeficiente UEFA de clubes. A falta de las previas, esta es una proyección de cómo podría quedar el sorteo:
Bombo 1
Bombo 2
Bombo 3
Bombo 4
PSG
Borussia Dortmund
Feyenoord
Estrella Roja*
Bayern Múnich
Roma
Lille
Dinamo Zagreb*
Real Madrid
Sporting CP
Lyon*
Celtic*
Liverpool
Aston Villa
Bodø/Glimt*
Slavia Praga
Inter
Oporto
Nápoles
Slovan Bratislava*
Manchester City
Manchester United
RB Leipzig
Stuttgart
Arsenal
Club Brujas
Lech Poznan*
Barcelona
Real Betis
Shakhtar Donetsk
Como
Atlético de Madrid
PSV
Galatasaray
Lens
*Equipos que todavía deben clasificarse mediante previas en esta proyección.
Qué rivales puede tener el Villarreal
El Villarreal aparece provisionalmente en el bombo 3 con 59.000 puntos de coeficiente UEFA. Eso le garantiza un sorteo exigente: tendrá dos rivales del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4.
El equipo amarillo no podrá enfrentarse a clubes españoles en la Fase Liga. Por tanto, quedarían descartados como rivales Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis.
Entre los posibles rivales más potentes aparecen PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Roma, Aston Villa, Manchester United, Oporto o Sporting CP.
Fechas de las rondas previas de Champions
Antes del sorteo definitivo, la Champions repartirá siete plazas en las eliminatorias previas:
Ronda
Ida
Vuelta
Primera ronda previa
7/8 julio
14/15 julio
Segunda ronda previa
21/22 julio
28/29 julio
Tercera ronda previa
4/5 agosto
11 agosto
Play-off
18/19 agosto
25/26 agosto
Equipos importantes que deben jugar previas
Todavía no tienen asegurada la Fase Liga varios clubes de peso europeo. Entre ellos destacan Olympique de Lyon, Fenerbahçe, Olympiacos, Bodø/Glimt, Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Celtic, Estrella Roja, Dinamo Zagreb, Lech Poznan, AEK Atenas, Sturm Graz y Hearts.
Una Champions de máxima exigencia
La Champions 2026/27 apunta a una edición especialmente fuerte. El Villarreal entrará en el sorteo desde el bombo 3 y con la certeza de que tendrá un calendario de alto voltaje desde septiembre.
La fecha clave será el 27 de agosto. Ese día se conocerán los ocho rivales del Villarreal en su regreso a la gran competición europea.
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