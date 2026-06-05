Iñigo Pérez emociona a los canteranos del Villarreal: «Pase lo que pase, disfrutad jugando con vuestros amigos»

Iñigo Pérez dejó un mensaje claro, cercano y muy futbolero a los jóvenes jugadores del Villarreal antes de afrontar uno de los partidos de la LaLiga Futures: disfrutar por encima de todo. El nuevo técnico del Submarino, que también sabe lo que significa crecer dentro de una cantera tras su etapa en el Athletic Club, quiso trasladar a los canteranos amarillos que la clave es disfrutar de haber vivido una experiencia inolvidable.

«¿Estáis contentos? Yo también he estado con vosotros en una cantera, la del Athletic Club, y solo os puedo decir que tenéis que disfrutarlo», afirmó Iñigo Pérez en su mensaje a los jóvenes futbolistas del Villarreal.

El entrenador insistió en que este tipo de torneos van mucho más allá del resultado. Para Iñigo, lo importante no es únicamente ganar, perder o empatar, sino la manera en la que los niños viven la competición junto a sus compañeros. «Se gane, se pierda o se empate, que os vayáis a casa con la sensación de que habéis disfrutado jugando con los amigos y que todo lo que os piden los entrenadores lo habéis intentado», señaló.

Su mensaje conecta de lleno con la esencia del fútbol base, donde el aprendizaje, el esfuerzo y el compañerismo tienen tanto peso como el marcador. «Quedaos con eso, pero sobre todo pasadlo bien, que es lo importante», añadió el técnico.

También mensaje emotivo de Pau Torres

También Pau Torres, referente del Villarreal y ejemplo de jugador formado desde la base, quiso enviar un mensaje a los canteranos groguets. El central les animó a afrontar el torneo con ambición, alegría y espíritu de equipo. «A divertirse, a darlo todo y hasta donde lleguéis. A disfrutarlo», señaló.

Pau recordó además su propia experiencia en la competición. «Yo lo jugué dos veces y las dos perdimos en cuartos. Una contra el Barça, que terminó ganando, y otra contra el Almería. Es algo que cuando seáis más mayores os acordaréis mucho», explicó.

El defensa también quiso subrayar la importancia de apoyar al compañero, juegue quien juegue. «Es muy difícil para los entrenadores hacer la alineación. Nunca sabes quién va a meter gol. Los minutos que tengáis, disfrutadlos, también por vuestras familias», concluyó. Dos mensajes con una misma idea de fondo: LaLiga Futures es una competición para competir al máximo, pero también para disfrutar, compartir y construir recuerdos que los jóvenes futbolistas del Villarreal no olvidarán.