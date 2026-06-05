Iñigo Pérez traza la hoja de ruta del nuevo Villarreal

Iñigo Pérez ejerce de líder en el nuevo Villarreal CF. El entrenador navarro, presentado el pasado martes como nuevo técnico amarillo para las tres próximas temporadas, ha iniciado sus primeros días en Vila-real con una agenda intensa y marcada por la planificación. Antes de iniciar sus vacaciones, el preparador quiere dejar encarrilados varios aspectos clave de la próxima campaña, en la que el Submarino afrontará los retos de LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey.

El nuevo entrenador amarillo está dedicando esta semana a conocer de cerca el club, sus instalaciones y a los trabajadores que formarán parte del día a día del primer equipo. Iñigo Pérez ha pasado ya dos jornadas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, familiarizándose con el entorno de trabajo que utilizará durante la temporada y manteniendo los primeros contactos con el personal de la entidad.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al presidente amarillo, Fernando Roig. / Manolo Nebot

Reuniones con Fernando Roig Negueroles y la dirección deportiva

Uno de los puntos centrales de esta primera semana ha sido el contacto directo con la estructura del club. Iñigo Pérez se ha reunido con el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, y con la dirección deportiva para empezar a tomar decisiones de cara a la próxima temporada.

En esas reuniones se han abordado cuestiones fundamentales para el nuevo proyecto: la planificación de la plantilla, la situación de los jugadores que regresan tras sus cesiones, las necesidades del mercado y la organización del trabajo de pretemporada. El técnico quiere tener cuanto antes una fotografía clara del grupo con el que empezará a trabajar en julio.

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal, en la Ciudad Deportiva José M. Llaneza con la portada de ‘Mediterráneo’ de su presentación. / Ismael Mateu

El Villarreal afronta una temporada especialmente exigente por su regreso a la Champions League, una competición que condicionará el calendario y elevará el nivel de exigencia desde el primer tramo del curso. Por eso, tanto el club como el entrenador consideran clave llegar al inicio de la preparación con una hoja de ruta bien definida.

La pretemporada del Villarreal ya tiene el visto bueno de Íñigo Pérez

El primer paso importante ya está dado. Íñigo Pérez ha dado el visto bueno al inicio de la pretemporada, a sus fechas y al calendario de partidos previsto para preparar el nuevo curso. El Villarreal tiene previsto comenzar el trabajo el próximo 6 de julio, jornada en la que arrancarán las pruebas médicas y físicas tras las vacaciones de la plantilla.

Los entrenamientos comenzarán a partir del 9 de julio, ya con Iñigo Pérez al frente del grupo. Esas primeras sesiones serán fundamentales para empezar a implantar su idea futbolística, conocer de cerca a los jugadores y evaluar el estado de una plantilla que tendrá que competir en tres frentes.

Iñigo Pérez, durante su presentación como nuevo entrenador del Villarreal junto al consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles. / Manolo Nebot

Una semana de inmersión antes de las vacaciones

El técnico permanecerá en Vila-real hasta el próximo domingo. Durante estos días, además de las reuniones internas, también podrá vivir de cerca el ambiente de LaLiga Futures Pamesa, que se disputa en la Ciudad Deportiva Pamesa. Una buena oportunidad para tomar el pulso a la cantera y conocer todavía mejor el ecosistema del club amarillo.

Tras esta primera semana de inmersión, Iñigo Pérez iniciará sus vacaciones con buena parte del camino marcado. Su regreso está previsto para el comienzo de la pretemporada, el 6 de julio, cuando arrancará oficialmente una nueva etapa en el Submarino. Un proyecto que nace con ambición, con la Champions como gran escaparate y con el reto de mantener al Submarino entre los equipos fuertes de LaLiga.