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La pretemporada del Villarreal | Del PSV en Países Bajos al torneo de Como (Italia)
El club amarillo vuelve a diseñar un verano exigente, ahora a los mandos de Iñigo Pérez, para una nueva participación en la Champions
El Villarreal abre una nueva etapa en el banquillo con la llegada de Iñigo Pérez, una apuesta de futuro para dar continuidad a un proyecto que vuelve a mirar a Europa desde la máxima exigencia. El técnico navarro toma el relevo de Marcelino García Toral, que deja el club tras devolver al equipo a la Champions y consolidarlo de nuevo entre los grandes de LaLiga.
El cambio llega en un momento de enorme trascendencia. El Villarreal afrontará una nueva temporada en la Liga de Campeones, un reto que obliga a elevar el nivel competitivo, reforzar la plantilla y sostener la regularidad en tres frentes: LaLiga, Champions y Copa del Rey. La gestión del calendario, la profundidad del equipo y la adaptación al nuevo cuerpo técnico serán claves.
Iñigo Pérez hereda una base reconocible, pero también el desafío de imprimir su sello sin romper lo que ya funcionaba. El club apuesta por un entrenador joven, con ideas modernas y sensibilidad hacia la cantera, en línea con una identidad que siempre ha combinado ambición, buen fútbol y desarrollo de talento. La Champions será el gran escaparate, pero el reto real será confirmar que el Villarreal ha vuelto para quedarse.
LA SEGUNDA CITA. De los Países Bajos al norte de Italia: el torneo de Como.
EL PRIMER AMISTOSO CONFIRMADO. Duelo contra todo un campeón de Europa, el PSV.
EL RESUMEN DE LA PRIMERA RUEDA DE PRENSA. Pincha aquí para ver lo que dijo.
¡MUY BUENAS, BENIVENID@S AL LARGO VERANO DEL VILLARREAL! El anuncio de I´ñigo Pérez marca el kilómetro cero de la temporada 2026/2027.
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