El Villarreal confirma su segundo cita competitiva del verano: después del PSV...

El Villarreal CF ya tiene definida buena parte de su pretemporada 2026/2027. El conjunto amarillo regresará al trabajo el próximo lunes 6 de julio, fecha marcada para el inicio de los controles médicos tras el periodo de vacaciones; y afrontará un calendario estival con citas de nivel antes de su vuelta a la Champions League.

La primera plantilla empezará la preparación con las pertinentes pruebas médicas y físicas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, que se prolongarán durante los días 7 y 8 de julio. Una vez completados los reconocimientos, el balón volverá a rodar sobre el césped el jueves 9 de julio, cuando Iñigo Pérez dirigirá su primer entrenamiento como técnico del Submarino.

Las fechas clave de la pretemporada del Villarreal

El calendario amarillo ya tiene varios puntos marcados. El primero será el regreso al trabajo, previsto para el 6 de julio. Después llegarán los primeros entrenamientos en Vila-real y, posteriormente, los compromisos internacionales que servirán para medir el estado del equipo en plena fase de construcción.

La primera prueba confirmada será el sábado 25 de julio del 2026, cuando el Villarreal se enfrentará al PSV Eindhoven en el Philips Stadion. El partido se disputará a partir de las 18.00 horas y supondrá un test exigente ante uno de los clubs de referencia del fútbol neerlandés y habitual en competiciones europeas.

El amistoso en Eindhoven permitirá al nuevo cuerpo técnico empezar a calibrar el nivel competitivo del grupo, repartir minutos y comprobar los primeros ajustes de una plantilla que afrontará una temporada especialmente cargada por la presencia en Europa.

El Villarreal confirma su presencia en la Como Cup

Después del duelo ante el PSV, el Villarreal continuará su preparación en Italia. El club amarillo tiene prevista su participación en la Como Cup, torneo internacional que se disputará entre el 28 de julio y el 1 de agosto y que reunirá a varios equipos de perfil europeo e internacional. Será la segunda edición.

El torneo contará con el Como 1907 como anfitrión y también tendrá en cartel al Crystal Palace, al Lens francés y al Al-Ula de Arabia Saudí. La organización también ha confirmado a un sexto participante, el Famalicao de Portugal, por lo que el cuadro definitivo ya está cerrado.

Eso sí, todavía no se sabe el sistema de competición exacto, ni como se cruzarán en estos cinco días, ya que la primera edición constó de un cuadrangular entre el Como 1907, Ajax, Celtic de Glasgow y Al-Ahli de Arabia Saudí, en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

La Como Cup se presenta como una parada importante dentro de la pretemporada del Villarreal. Más allá del rodaje físico, el torneo ofrecerá al Submarino la posibilidad de competir ante rivales de estilos diferentes y en un contexto internacional, algo especialmente útil antes de afrontar un curso con LaLiga, Copa del Rey y Champions.

Un verano para coger ritmo antes de la Champions

La planificación estival del Villarreal combina trabajo en casa y partidos de exigencia fuera de España.

El equipo arrancará en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, viajará después a los Países Bajos para medirse al PSV y cerrará el mes de julio con su participación en la Como Cup de Italia.

Por ahora, la hoja de ruta amarilla queda así:

6 de julio , regreso al trabajo.

, regreso al trabajo. 7 y 8 de julio , pruebas médicas.

, pruebas médicas. 9 de julio , primer entrenamiento.

, primer entrenamiento. 25 de julio , amistoso ante el PSV Eindhoven.

, amistoso ante el PSV Eindhoven. Del 28 de julio al 1 de agosto, disputa de la Como Cup en Italia.

El Villarreal empezará así a construir su nueva temporada con una pretemporada de alto nivel, marcada por rivales internacionales y por la necesidad de llegar con una base sólida al regreso del club a la máxima competición continental, ahora de la mano de Iñigo Pérez.