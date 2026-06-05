El Villarreal pasa como primero a octavos de LaLiga Futures tras ganar al Atlético (0-3)

El Villarreal CF logró clasificarse como primero de grupo para los octavos de final del XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, que se está celebrando en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica. El conjunto amarillo no tuvo un inicio sencillo, con un empate ante el Elche y una derrota frente al Sevilla, pero reaccionó a tiempo para seguir vivo en la competición y acabar liderando su grupo.

La primera victoria llegó en el tercer encuentro, ante Osasuna (0-1), un triunfo clave para recuperar confianza y llegar con opciones al duelo decisivo. En ese último partido de la fase de grupos, el Submarino mostró su mejor versión y se impuso con autoridad al Atlético de Madrid por 0-3. Un resultado contundente que permitió a los jóvenes jugadores groguets cerrar la primera fase en lo más alto y avanzar a octavos con buenas sensaciones.

El Villarreal supo sobreponerse a un arranque complicado y fue creciendo con el paso de los partidos, una muestra del carácter competitivo de una generación que quiere dejar huella en uno de los torneos más prestigiosos del fútbol base nacional.

Este sábado, octavos y cuartos

El rival del Villarreal en la siguiente ronda será el Alavés, con horario todavía por determinar. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, llegará el turno de los cuartos de final, donde los equipos supervivientes buscarán acercarse a la pelea por el título.

Este domingo, el torneo vivirá su desenlace por todo lo alto, con los cuatro mejores equipos luchando por un puesto en la final y por levantar el trofeo. La primera jornada dejó numerosos goles, partidos de gran nivel y una reacción de carácter del Villarreal, que sigue adelante en casa y mantiene intacta la ilusión en LaLiga FC Futures.