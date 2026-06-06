Foyth se despide de Pedraza, una amistad más allá del fútbol: “Tenemos mucho que aprender de vos, te quiero”
El lateral se despide con un emotivo mensaje de su compañero, al que agradeció seis años de amistad, vestuario y vivencias en el Villarreal CF
Yeremy Pino y Manu Trigueros también reaccionan
Juan Foyth quiso despedirse de Alfonso Pedraza con ua publicación en Instagram cargada de cariño y recuerdos tras seis años compartiendo vestuario en el Villarreal CF. El defensa argentino puso en valor una amistad que ha ido mucho más allá del terreno de juego.
“Mi hermano, seis años de amistad en los que me recibiste y me enseñaste lo que es el Villarreal. Disfruté cada partido, cada duelo en los entrenamientos, cada cena y concentración. Sos muy raro, pero eso te hace ser especial y leal con los tuyos. Tenemos mucho que aprender de vos. Te quiero”, escribió Foyth.
El mensaje terminó con una frase especialmente emotiva: “Siempre contigo, amigo. Te echaré de menos”.
La publicación también tuvo reacciones de otros futbolistas amarillos. Yeremy Pino comentó: “Vaya dos, mis niños”, mientras que Manu Trigueros resumió el vínculo entre ambos con un cariñoso: “Dos animales”. Una despedida sentida entre dos jugadores que han compartido partidos, entrenamientos, concentraciones y una amistad forjada durante años en el Villarreal
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