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LaLiga Futures | Los penaltis dejan al Villarreal fuera contra el Alavés... y estas son las semifinales del domingo

Sevilla-Elche y Real Madrid-Betis se miden en las semifinales

A las 13.00, la gran final, en la Ciudad Deportiva Pamesa

Los jugadores del Villarreal durante el partido en octavos.

Los jugadores del Villarreal durante el partido en octavos. / VILLARREAL CF

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Aitor Aguirre

Vila-real

El Alevín A del Villarreal CF, tras pasar como primero de grupo tras un partidazo ante el Atlético de Madrid, cayó en los octavos de final del Torneo Nacional Pamesa LALIGA FC Futures ante el Deportivo Alavés. Y es que, aunque los amarillos fueron superiores en el tiempo reglamentario, cayeron en la tanda de penaltis por 5-6.

En el primer tiempo, los de Juanma Blasco protagonizaron varias llegadas peligrosas encabezadas por David Akchouaa, Daniel Jaén y David Kazakov. Aunque no hubo fortuna de cara a portería. Ya en la segunda parte, los amarillos siguieron mostrándose valientes en la faceta ofensiva, teniendo Daniel Jaén la más clara en un mano a mano con el guardameta del Alavés, pero el esférico se negó a entrar. Y aunque fueron más valientes, la fortuna no sonrió tampoco a los amarillos en los penaltis, cerrando así su participación en el Torneo Nacional Pamesa LALIGA FC Futures. No pudo ser.

Este domingo , el nuevo campeón

Solo cuatro equipos siguen vivos y hoy buscarán alzar el título al cielo de Vila-real. A las 10.00 horas tendrá lugar el Sevilla-Elche, mientras que la otra semifinal, entre el Real Madrid y el Betis, se disputará a las 10.45. Partidazos.

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Por su parte, la gran final será a las 13.00 en el duelo más esperado del prestigioso torneo. Los pequeños jugadores están disfrutando de una competición especial que recordarán siempre.

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