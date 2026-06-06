Villarreal B | Albelda pide «sangre fría y salir a ganar el partido» para eliminar al Zamora

Cuando llegó el pasado verano para relevar a Miguel Álvarez pocos imaginaban que el Villarreal B estaría peleando en junio por ascender a LaLiga Hypermotion. David Albelda ha sido uno de los grandes artífices de este éxito, formando un equipo joven, competitivo y con muchísima personalidad.

El filial amarillo visita mañana al Zamora, a partir de las 18.30 horas, en la vuelta de la eliminatoria tras el 2-0 conseguido en el Mini Estadi. Una renta importante, pero no definitiva. «Es verdad que tenemos un buen resultado, pero nos enfrentamos a un buen equipo y a un entrenador con experiencia en play-off», inició.

Alegría contenida entre los futbolistas del Villarreal B tras ganar 2-0 al conjunto zamorano. / Villarreal CF

Así ve el partido

La idea del Villarreal B será mantenerse fiel a su estilo. «Nuestra idea es afrontar el partido como si fuera uno más, sin pensar en que ganamos 2-0 en la ida. Vamos a ir a ganar, porque por las características de nuestros jugadores no podemos salir a defender», explicó.

Albelda también insistió en la importancia de gestionar el ambiente y los momentos de dificultad. «Tenemos que tener sangre fría. Puedes recibir un gol y sigues estando por delante. Si recibes dos, estás igualado a falta de la prórroga. No hay que caer en ningún nerviosismo pase lo que pase».

Sobre el Zamora, Albelda espera un rival peligroso, especialmente a balón parado, y consciente de que un gol puede cambiar por completo el escenario de la eliminatoria. Por ello, insistió en que tienen que deberán hacer partido muy serio para seguir adelante.